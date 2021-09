Investiguen un tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià

Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que va tenir lloc la nit d'aquest dimarts al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).





Els fets van passar al voltant de les 21.00 hores a l'entorn del carrer Venus de barri, segons han informat fonts de la policia catalana a Europa Press.





L'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete (PSC), ha lamentat el succés i ha advertit que no és possible "tolerar aquesta violència" a la ciutat, en un tuit recollit per Europa Press.





Per això, ha urgit al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i al secretari general d'Interior, Oriol Amorós, a reunir-se amb l'ajuntament per tractar les "últimes situacions de violència" que s'han viscut a la Mina.





"Com a ciutat no ho podem tolerar i els veïns i veïnes del barri de la Mina no són mereixedors d'aquesta situació", ha conclòs.