Retencions de 10 quilòmetres a l'AP-7, tallada a Sant Cugat direcció Tarragona

L'AP-7 està tallada a l'altura de Sant Cugat (Barcelona) en sentit Tarragona perquè els serveis d'emergències puguin retirar de la calçada un camió que aquest dimarts es va incendiar a la carretera, i registra uns 10 quilòmetres de retencions a les 8.00 hores d'aquest dimecres.





Hi ha set quilòmetres més de retencions a la B-30, per on es desvia el trànsit, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un tuit recollit pro Europa Press.





A més, es registren set quilòmetres de cua a la C-58 a Ripollet (Barcelona) en sentit nord i a l'enllaçar amb l'AP-7, i tres quilòmetres a Badia (Barcelona) en direcció sud.





Els Bombers han acabat de retirar la càrrega del camió incendiat poc abans de les 6.00 hores d'aquest dimecres, després de descarregar-lo i remullar l'asfalt per sufocar les flames.





Els bombers ja han tornat al parc, mentre altres efectius continuen treballant per retirar el vehicle de la calçada, segons ha informat el cos en un tuit recollit per Europa Press.