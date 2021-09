El Suprem de Mèxic declara inconstitucional sancionar penalment l'avortament

La Suprema Cort de Justícia de la Nació de Mèxic (SCJN) ha declarat per unanimitat dels seus deu ministres presents inconstitucional qualsevol sanció penal imposada a dones per avortar en la primera etapa de l'embaràs.

"Mai més una dona, ni una persona amb capacitat de gestar haurà de ser jutjada penalment. Avui es desterra l'amenaça de presó i estigma que pesa sobre les persones que decideixen lliurement interrompre el seu embaràs", ha destacat el magistrat Luis María Aguilar Morales. "Avui és un dia històric per als drets de totes les dones mexicanes i les persones gestants", ha subratllat.





La ministra Margarita Ríos Farjat ha apuntat per la seva banda que "sancionar la interrupció voluntària de l'embaràs implica un límit a tots aquests drets humans".





"Es criminalitza a la persona gestant, sense trobar-se definit constitucionalment si la vida es tutela invariablement des de la concepció i quin és el tractament de l'embrió al món jurídic", ha reblat.





Actualment, només en quatre estats del país --Ciutat de Mèxic, Oaxaca, Veracruz i Hidalgo-- permeten la interrupció legal de l'embaràs conforme a una llei de terminis fins a la setmana dotze de gestació, per la qual cosa la nova normativa afecta directament als altres 28 estats.





Després de conèixer-se la sentència, hi ha hagut manifestacions tant de grups contraris a la decisió com de grups afins. "Mèxic és provida!", "Ens veiem en les eleccions!" o "No volem avortament, volem defensar la vida!", han estat algunes de les consignes emprades per activistes provida concentrats enfront de la seu del tribunal.





D'altra banda, grups feministes com a Grup de Reproducció Triada (Giri) o Marea Verda van celebrar en xarxes socials la decisió del tribunal i van destacar que es tracta d'una resolució "històrica".