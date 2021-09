Un terratrèmol de magnitud 7,1 sacseja Mèxic

Persones surten al carrer a Acapulco davant l'alerta de terratrèmol @ep





A l'Almenys una persona ha mort la nit de dimarts a l'estat de Guerrero, després que un pal de la línia elèctrica caigués a sobre com a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,1 en l'escala Richter que ha sacsejat el sud i el centre de Mèxic , l'epicentre ha tingut lloc prop del port d'Acapulco.





El governador de l'estat de Guerrero, Héctor Astudillo, ha confirmat la notícia de la mort d'aquest home després caure-li un pal damunt en el municipi de Coyuca de Benítez, una zona costanera de el Pacífic, que ha patit alguns desperfectes.





De moment, les autoritats han assenyalat que no s'han produït grans destrosses, llevat de la caiguda de mobiliari urbà, el col·lapse d'algunes carreteres o alguns talls en el sistema elèctrics, o breus interrupcions en el transport públic, com a Ciutat de Mèxic, on centenars de persones han sortit de casa després que es decretés l'alerta sísmica.





Abans de conèixer-se la mort d'aquesta persona a Guerrero, el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, s'ha dirigit a al país en un vídeo publicat en xarxes socials per informar que no s'havien notificat danys importants ni a la capital ni en el sud de país, on més s'ha deixat sentir el tremolor.