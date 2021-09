Isidre Fainé, Susan "Zanny" Minton i el Xacobeo, medalles d'Honor 2021 de Foment del Treball

@EP





Foment del Treball seguirà durant els propers mesos celebrant actes commemoratius pel 250 aniversari d'aquesta institució empresarial, la gran patronal catalana. Entre aquests actes, cal destacar el lliurament de la Medalla d'Honor, alta distinció que serveix per reconèixer les personalitats i iniciatives que sobresurten per la seva gran aportació al progrés econòmic, social i cultural.





Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunta de Galícia, recollirà la medalla que se li dóna al Xacobeo, la celebració de l'Any Sant Compostel·là, molt important també a nivell turístic. A més, en 2021-2022 se celebrarà el número 120 de la Història. El lliurament del guardó tindrà lloc al Fòrum Atlántic el proper 29 de setembre a La Toja.





Per la seva banda, el president de la Fundació Bancària la Caixa, Isidre Fainé, ha rebut aquest guardó perquè ha contribuït a fer possible que la Caixa, -fundada per Francesc Moragas, qui va ser secretari general de Foment del Treball- mantingui intactes 117 anys després els principis i valors socials amb què es va fundar. La medalla es lliurarà a la gala dels 250 anys que es celebrarà el proper mes de novembre amb la presència de les màximes autoritats del país.





L'Associació Indústria Tèxtil Cotonera (AITPA) serà l'encarregada de recollir el guardó en l'esmentada gala en representació del conjunt d'organitzacions empresarials que formen part de Foment i que són imprescindibles en la defensa dels interessos dels sectors d'activitat i de tots els territoris de Catalunya.





Susan "Zanny" Minton Beddoes, editora de The Economist, és també reconeguda amb el guardó. El lliurament tindrà lloc durant el primer semestre de 2022. Les dues primeres medalles es van lliurar a l'editor Javier Godó, i al primer ministre italià, Mario Draghi, el passat mes de juny.