Mor per Covid-19 Jorge Lis, l'expilot valencià negacionista

Jorge Lis ha mort als 46 anys per Covid-19. L'expilot de motociclisme ha estat 45 dies ingressat a l'UCI (Unitat de Cures Intensives) de l'hospital La Fe de València i connectat a una màquina ECMO per oxigenar la seva sang, però els metges finalment no ho han pogut salvar.





L'expilot va ser subcampió d'Espanya de motociclisme en 125 cc el 1996 i va ser el mànager de Bernat Martínez, també mort en un accident a Estats Units en 2015.





Lis va rebutjar posar-se la vacuna al creure algunes teories negacionistes sobre la pandèmia. La seva germana, Elena, va escriure un article a Levante-emv on relata el procés que ha viscut el seu germà





"Tinc por Elena, que per haver estat un cafre ara no puguem frenar això. Aquesta setmana ha estat de cop una de les meves majors lliçons de vida. Passar molt de temps a Twitter, etcètera, m'havia radicalitzat a l'extrem. Tant de bo m'hagués vacunat ", va escriure el 13 de juliol.







Finalment, i després de 45 dies de lluita, els pulmons de Jorge no han aguantat més i ha mort el migdia d'aquest dimarts.