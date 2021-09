El món ha entrat en la "altiplà" de contagis COVID, segons l'OMS

Terra vista des de l'espai - Unsplash





La epidemiòloga cap de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Maria van Kerkhove, ha afirmat aquest dimarts que el món ha entrat en l'altiplà de la corba de contagis del coronavirus.





"Els casos han arribat l'altiplà en el món, però aquest altiplà mostra un nivell d'intensitat bastant alt, registrant cada setmana entre 4,4 i 4,5 milions de casos, xifres que evidentment estan per sota dels nivells reals", ha explicat Van Kerkhove en una roda de premsa transmesa per les xarxes socials i recollida per l'agència de notícies Sputnik.





"Però s'observa una situació desigual en diferents regions", ha advertit l'experta, ja que mentre que a Amèrica Llatina els casos han caigut en les últimes setmanes, en algunes regions d'Europa i Àfrica han crescut.





A hores d'ara, segons Van Kerkhove, es registren entre 67.000 i 68.000 casos letals setmanals, amb major creixement a Amèrica de Sud i Amèrica de Nord.





Quant a Europa, hi ha hagut un descens dels casos de COVID-19, però creix el nombre de morts, mentre que a Àsia la morbiditat i la mortalitat per COVID-19 es van reduint.





Des de l'inici de pandèmia s'han comptabilitzat més de 221 milions de contagis i més de 4,5 milions de morts per COVID-19, segons les dades de la Universitat Johns Hopkins. L'aparició de la variant delta i l'èxit dels programes de vacunació estan marcant el futur de la pandèmia.