Antonio David i Jorge Javier Vázquez es retroben en els tribunals

L'estrena de la sèrie documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, explicar la veritat per seguir viva', i la seva punyent testimoni pel maltractament físic i psicològic que presumptament va patir a mans d'Antonio David Flores va portar fatals conseqüències per al fins llavors col·laborador, que era acomiadat fulminantment de Mediaset a escasses hores de l'emissió del primer capítol.





Allunyat de el focus mediàtic des de llavors, Antonio David decidia posar el seu acomiadament - al seu entendre improcedent - en mans de la justícia, demandant a la 'La Fàbrica de la tele' i demanant a la productora de 'Sálvame' una milionària indemnització per "danys morals irreparables ".





El passat mes de juliol l'ex de Rocío Carrasco es veia les cares als jutjats amb alguns dels responsables de 'La Fàbrica de la tele', a més de amb David Valldeperas - director de 'Sálvame' - Carlota Corredera - presentadora de el programa - i la seva excompanya Gema López, citats com a testimonis. Una primera sessió del judici que, com assenyalava el malagueny aquest dia, se suspenia per l'absència d'un presentador i un director.





Doncs bé. Aquest dimarts s'ha reprès judicialment la demanda per acomiadament improcedent i, a més de el mateix Antonio David, hem pogut veure en els madrilenys jutjats de la callem Princesa de Madrid a l'esmentat presentador, que no és altre que Jorge Javier Vázquez, en què suposa el segon assalt del marit d'Olga Moreno contra 'la Fàbrica de la Tele' per demostrar que el seu acomiadament va ser improcedent.





Un retrobament als jutjats a què en aquesta ocasió no han acudit ni Carlota Corredera, ni David Valldeperas ni Gema López, i en el qual tant Antonio David com el presentador de 'Sálvame' s'han mostrat d'allò més discret.