En vaga indefinida "d'un dia a la setmana" les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària de Sant Feliu de Llobregat

Moment de la manifestació davant l'Ajuntament de Sant Feliu / @SindicatoSad





Les treballadores del servei d'atenció domiciliària (SAD) de Sant Feliu de Llobregat han decidit dur a terme "una vaga indefinida d'un dia per setmana a causa, sobretot, d'un problema que sorgeix de la subcontractació del servei per part de l'Ajuntament", segons declaracions a Vilapress del Sindicat de Cuidadores Municipals.







Aquestes dones -en un sector feminitzat en què només el 2% de treballadors són homes- en declaracions al mitjà afirmen que "fa anys que aquest servei s'externalitza a una filial de Florentino Pérez, que d'aquesta manera, serveix d'intermediari entre els diners destinats a les cures i les treballadores que desenvolupen el 100% de l'activitat productiva". Mentre ell cada vegada es fa més ric, la seva situació es precaritza.





D'altra banda, expliquen que "la competència en la gestió d'aquest sector és dels ajuntaments". I que "Barcelona ciutat gasta 100 milions d'euros anualment en aquest servei, sent el doble la quantitat que empra Sant Feliu de Llobregat".





En contra d'aquesta situació d'externalització, les treballadores del Servei d'Atenció Docimiliaria de Sant Feliu afirmen: "vam sol·licitar a l'Ajuntament que es municipalitzès el servei per intentar optimitzar els recursos". Consideren que "subcontractar i externalitzar, lluny de ser més barat , el que fa és perjudicar el contribuent perquè augmenta la despesa".





Això no va succeir i l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va encomanar la gestió al CSC, "un consorci de dubtosa reputació, carregat de exalcaldes i expolítics, que creix per les xarxes dels seus membres més que per la seva bona gestió", atès que "la Sindicatura de Comptes de Catalunya va observar múltiples irregularitats en la seva gestió", segons afirmen aquestes treballadores.





D'altra banda, a aquest problema s'afegeixen altres com que perceben "el salari mínim" i no tenen "mitjans logístics". Per totes aquestes raons han decidit iniciar una vaga de caràcter indefinit en el Servei d'Atenció Domiciliària en el municipi.