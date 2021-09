WhatsApp permetrà ocultar l'hora d'última connexió a contactes concrets

WhatsApp @ep





L'aplicació de missatgeria WhatsApp prepara novetats en les seves configuracions de privacitat, amb una nova opció que farà possible per primera vegada amagar l'hora d'última connexió només als contactes determinats que triï l'usuari.





Les opcions de privacitat actuals de WhatsApp, que portaven diversos anys sense canviar, permeten que els usuaris triïn tres possibilitats: compartir l'hora d'última connexió amb tothom, només amb els contactes o amb ningú.





Ara, el portal especialitzat WABetaInfo ha advertit una nova configuració de privacitat en una versió en desenvolupament de WhatsApp per iOS, amb la qual per primera vegada els usuaris poden triar una quarta opció: 'tots els meus contactes excepte'.





Amb aquesta novetat, els usuaris poden escollir que tots els seus contactes vegin la seva hora d'última connexió per defecte i alhora establir excepcions per a contactes determinats que el propi usuari triï, sense haver d'ocultar aquesta informació per a tothom.





A més de per a l'hora d'última connexió, la possibilitat de triar excepcions entre els contactes s'aplicarà també per mostrar la imatge de perfil i la informació de la descripció d'usuari.