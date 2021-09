CCOO: "Banc Sabadell evidencia mala fe i falta de respecte en la negociació de l'ERO"

@EP





Banc Sabadell va explicar en una reunió aquest dimarts l'informe tècnic que hauria de justificar l'ERO de l'empresa. Va ser aquí on CCOO va exigir "a l'empresa disculpes i una rectificació per les filtracions aparegudes en premsa (afectacions, empreses de recollocació...) i que no van esmentar en la primera reunió, la qual cosa demostra que l'empresa no negocia de bona fe".





Des de CCOO senyalen que en "aquesta fase prèvia, que finalitza el proper dia 14 de setembre tal com estableix l'article 12 del nostre Conveni Collectiu" el seu objectiu "és intentar obrir vies alternatives per evitar l'ERO o bé minimitzar el seu impacte". Consideren que "ignorar-ho evidencia mala fe negociadora just a l'inici d'aquesta fase prèvia i, sobretot, una falta de respecte cap a la representació legal i la plantilla".





A més, afegeixen que "si la idea del Banc és presentar, en aquest període previ, una empresa de recol·locació d'acomiadats (el que en el FlashIn emmascaren en un pla social) com semblen haver filtrat a la premsa, és voler desatendre les seves obligacions". En aquesta línea, informen que des de CCOO no estan "disposats a perdre ni un sol dia amb aquesta empresa de recol·locació, i sí en cercar, a diferència de la Direcció, altres alternatives a aquest procés".





Pensen que no s'ha de recol·locar a cap empleat porque al Banc Sabaell "no hi sobra ningú", per tant, les seves "propostes fan innecessari contractar una empresa de recol·locació".





D'altra banda comenten que aquest dimarts el Banc els va lliurar "un avanç de l'informe tècnic durant la reunió i es va dedicar dedicar, a través del seu assessor extern, a llegir les necessitats del Banc i la seva inviabilitat si no fan l'ERO" Però CCOO han "rebutjat totes les explicacions donades ja que aquest informe s’ha d’analitzar per tal de contrastar la informació i fer contrapropostes. A priori, a les explicacions donades hi falta molta concreció i anàlisi".





El que sí troben a faltar, diuen, "és la justificació dels salaris milionaris de la Direcció, del Bonus que s’han assignat, de perquè sí hi ha prou solvència per repartir un 30% del benefici en dividends o simplement, què ha passat amb les decisions preses que han estat una ruïna per a l'Entitat i el seu prestigi. No s'entén que vulguin acomiadar a la gent sense més. Quan han contractat personal aquest 2021 i quan estan externalitzant treballs a altres empresa.





UGT REBUTJA DE NOU L'ERO





Per la seva banda, UGT afirma que es van negar novament a l'ERO durant la reunió. En ella, diuen, Banc Sabadell ha explicat que pretenen "tancar gairebé 500 oficines, el que suposa més del 30% de la xarxa de sucursals que el banc té per tot l'Estat, si es tenen en compte els tancaments que l'entitat va fer al juliol".





D'altra banda, la UGT comenta que el banc va donar a conèixer "’ajustament proposat suposa una afectació de més de 1.600 persones de la xarxa d’oficines i aproximadament unes 260 persones més en centres corporatius".





Després de l'exposició d'aquestes dades per part de Banc Sabadell, UGT ha rebutjat que "aquesta sigui la moneda de canvi amb què l'entitat paga a uns treballadors i treballadores que han estat essencials durant la pandèmia".





En aquesta línia, denuncien "que la direcció de Banc Sabadell no sigui capaç de presentar altres opcions, com l'adhesió voluntària a un pla de desvinculacions". Consideren, igual que CCOO, que "no hi ha cap causa que justifiqui l'ERO".