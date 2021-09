A Catalunya hi ha grups que surten de 'caça' contra persones LGTBI, adverteix Elena

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior @ep





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha advertit aquest dimecres que a Catalunya hi ha grups de persones que surten de "caça" contra persones LGTBI.





En una entrevista a RAC-1, ha explicat que els Mossos d'Esquadra tenen un grup especialitzat en delictes d'odi i que s'està fent formació especialitzada a tots els agents: "El cos està molt preparat per atendre persones que són víctimes d'aquests casos ".





Ha subratllat que les persones que van "de caça" estan alimentats per la cultura de l'odi, són persones de diferents edats i tenen un component social en què hi ha una certa permissivitat en el menyspreu a la diferència, en les seves paraules.





"La gent no ha de tenir por de sortir al carrer, han de saber que ens tindran a la banda, no només per perseguir qui fa aquestes actuacions, sinó també tenim mecanismes i instruments per acompanyar i prevenir. La por, justament, és la victòria d'aquesta gent ", ha afegit.