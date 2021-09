Colau descarta saltar a la política estatal i dubta sobre presentar-se a la reelecció com a alcaldessa

@EP





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha descartat fer el salt a la política estatal perquè el seu compromís actual és amb la capital catalana, tot i que encara no ha decidit si es presentarà a la reelecció com a alcaldessa en 2023 per optar a un tercer mandat.





"No estic pensant en presentar-me a cap altra cosa, no he tingut cap conversa amb Yolanda per ser jo una altra cosa. El meu compromís és amb la ciutat de Barcelona", ha assegurat aquest dimarts en una entrevista de Cadena Ser recollida per Europa Press.





Ha insistit que està "molt il·lusionada" amb que es comencin a veure resultats concrets a la ciutat i ha dit que està molt bolcada en que el procés de transformació es consolidi, en les seves paraules.





Preguntada per les declaracions en una entrevista de TV3 aquest dilluns en què ha descartat que es pugui plantejar la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya i ha assenyalat que "la gent no està per tonteries", ha aclarit que no es referia a el referèndum o la qüestió política de fons.





"Em referia al politiqueig", en relació al fet que considera que la ciutadania està cansada de la mala política --en les seves paraules-- i creu que s'han d'evitar polèmiques innecessàries i fer discussió permanent de qualsevol debat.





AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT



Sobre l'ampliació de l'Aeroport del Prat, ha tornat a demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que pari l'acord amb AENA i l'ha animat a ell i al president del Govern central, Pedro Sánchez, a visitar l'espai natural de la Ricarda, com farà la vicepresidenta del Govern central, Yolanda Díaz, aquest dijous.





Ha donat suport a la manifestació del proper 19 de setembre en contra de l'ampliació de l'aeroport, a la qual ha dit que està "totalment disposada a anar", encara que ha apuntat que és una protesta que té el lideratge de la ciutadania i no dels partits polítics.





Ha insistit en la importància de canviar el model de mobilitat, eliminar els vols de trajectes curts i substituir-los pel tren per generar menys emissions i s'ha mostrat partidària d'eliminar el Pont Aeri entre Madrid i Barcelona.





FACTURA DE LA LLUM I AGRESSIONS HOMÒFOBES



En relació al preu de la llum, ha criticat el poder que actualment tenen les empreses elèctriques, una "anomalia democràtica" que ha dit que s'ha de corregir, i ha assenyalat aquesta situació està provocada per l'Estat d'èpoques anteriors.





Finalment, ha demanat fermesa democràtica de les institucions davant les agressions homòfobes que estan passant en els últims mesos, que ha vinculat a "L'auge de l'extrema dreta" que, segons ella, ha normalitzat els discursos d'odi.