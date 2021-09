Aznar i Rajoy intervindran en la convenció nacional del PP a València

@ep





El secretari general de PP, Teodoro García Egea, ha anunciat aquest dimecres que els expresidents de Govern i del PP, José María Aznar i Mariano Rajoy, intervindran en la convenció nacional del PP que es va a celebrar a València els dies 2 i 3 de octubre.





Per contra, García Egea, ha descartat la presència de l'exlíder de Ciutadans, Albert Rivera. "Hi ha persones com Albert que van passar per la política i que ara estan més centrades en les seves activitats professionals, ha tancat.





Fins al moment es coneixia que Aznar i Rajoy assistirien a la convenció de València, però ara el secretari general ha anunciat que intervindran en les taules de debat al costat d'altres persona de la política en actiu i també de la societat civil. "Serà una fita històrica de portes obertes a moltes persones de la societat civil que ja s'estan acostant" al PP, ha indicat.





Aquest dimarts, el líder nacional del PP, Pablo Casado, ha assenyalat que amb la convenció espera "reconnectar amb la base electoral i els afiliats" i el "llançament" del seu projecte alternatiu.





"Fins a 400 persones porten i a 8 mesos col·laborant en la preparació d'aquesta convenció que esperem que sigui un èxit i que sigui el llançament d'aquest projecte alternatiu al Govern d'Espanya", ha afirmat.