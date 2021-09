Fiscalia apunta a "una possible responsabilitat" de Rajoy al presumpte espionatge a Bárcenas

Rajoy @ep





La Fiscalia Anticorrupció ha apuntat a "una possible responsabilitat" de l'expresident de Govern Mariano Rajoy a la 'Operació Kitchen', retraient que el presumpte espionatge parapolicial a l'extresorer del PP Luis Bárcenas "es vol delimitar artificialment en l'àmbit del Ministeri d'Interior ", segons assenyala en el recurs formulat contra la decisió del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló de posar fi a la investigació d'aquesta peça separada de 'Tàndem'.





Els fiscals César de Rivas i Miguel Serrano parlen d'aquesta delimitació artificial perquè, al seu parer, tot i que les indagacions reflecteixen amb "contundència i solidesa" que la 'Operació Kitchen' s'hauria desenvolupat per part de la cúpula policial amb "protecció" del Ministeri d'Interior, "això no implica que les possibles responsabilitats fora d'aquest àmbit, en concret, de el president de Govern i dels dirigents del PP no constitueixin l'objecte del procediment".





Aquesta hipòtesi, indiquen els fiscals en el seu escrit, no està "buida de suport indiciari". En aquest sentit, subratllen que en el curs de les actuacions han aparegut "elements que confluirien en una possible responsabilitat de el president de Govern" de llavors, Mariano Rajoy.





Entre aquests "elements" esmenten els números de telèfon aportats pel comissari José Manuel Villarejo, des dels quals diu que s'enviava missatges amb Rajoy sobre la 'Kitchen', i els enregistraments de converses en què s'al·ludeix a 'El Asturiano' com la persona a la qual es reportava sobre aquest suposat operatiu il·legal.





Per això, el Ministeri Públic creu que resulta "imprescindible" dilucidar "si els funcionaris policials i els màxims responsables de l'Ministeri d'Interior actuaven en concert amb dirigents de el partit polític governamental".





"No es pot concloure que s'hagin perfilat tots els elements de l'complex fet punible, ni tampoc que s'hagi determinat la participació en el mateix de tots els partícips, en uns casos, davant els evidents indicis de la participació de persones fins a la data no investigades, en altres casos, davant la necessitat de concretar l'abast de la participació en els fets de persones que ja tenen la condició processal de investigades ", sostenen de Rivas i Serrano.