Detenen una dona que utilitzava als seus fills menors per traficar amb drogues

Agents de la Policia Nacional han desmantellat a Màlaga un punt de venda de droga i han arrestat una dona que utilitzava als seus quatre fills menors d'edat per distribuir les substàncies. Els menors, que eren maltractats i amenaçats per la seva progenitora si no participaven en les vendes, han estat traslladats a un centre de protecció de menors de manera cautelar.





Policia Nacional @ep





Segons han informat des de la Comissaria Provincial en un comunicat, les indagacions es van iniciar quan els agents van tenir coneixement que en un habitatge de la capital s'estaria distribuint cocaïna per part d'una dona i els seus fills menors. Arran d'aquestes dades el Grup de Menors (Grume) de la Comissaria Provincial va iniciar una investigació a l'objecte de comprovar els fets i detenir el cas a la responsable.





En primer lloc, els agents van poder constatar un important tràfec de persones al voltant de l'habitatge familiar investigada. Allà, van observar com una dona atenia les persones que s'acostaven a l'immoble i que, seguidament, abandonaven amb la dosi adquirida. Igualment, van comprovar que durant les transaccions de droga dels quatre menors es trobaven amb la seva mare, sent amenaçats i obligats per aquesta a ajudar-lo en la venda de l'estupefaent.





El Jutjat d'instrucció número 3 de Màlaga en funcions d'incidències va autoritzar l'entrada i registre al domicili, on els agents van accedir sense trobar a la progenitora ni als fills; si bé, a l'interior d'ell mateix van intervenir 1,94 grams de cocaïna, substància de tall, una balança de precisió, paper film, etcètera.





Posteriorment, els agents van localitzar la dona, de 31 anys i nacionalitat espanyola, que va resultar arrestada com a presumpta responsable dels delictes de maltractaments en l'àmbit familiar, un delicte contra els drets i deures familiars i un delicte de tràfic de drogues. Els quatre fills han estat traslladats a un centre de menors, de manera cautelar, fins que l'autoritat judicial decideixi sobre la seva situació.