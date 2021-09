Una dona de 28 anys mor per càncer després de dos diagnòstics erronis: li van dir que eren embalums de greix

Gemma Malins, un neozelandesa de 28 anys, ha mort de càncer després que un metge descartés dues vegades que tenia un tumor: li van dir que tenia bonys de greix.





La jove professora va acudir a el metge després de detectar bonys a les cames i peus, però el doctor no li va donar importància i li va dir que eren elmbalums de greix. La pacient va tornar a el metge tres mesos després perquè els embalums no desapareixien i havien crescut "fins a la mida d'una pilota de tennis", va relatar l'afectada a NZ Herald. A més, li va salar un altre bony al pit.





Pulmó amb metàstasi @ep





Però aquesta situació no va servir perquè el metge revisés el seu diagnòstic, i li va tornar a dir que tenia bonys de greix. A més, li va assegurar que no podia ser càncer.





Mesos després, a el veure que la situació no millorava va anar a un altre doctor, que li va diagnosticar un melanoma metastàsic que "s'havia estès per tot el cos". La van derivar a l'oncòleg, però no tenia assegurança mèdica i va haver d'esperar tres mesos més per ser atesa.





No obstant això, ja era tard, i el càncer de Malins s'havia estès per tot el cos, afectant especialment a el cervell i els pulmons. L'afectada va iniciar una campanya de crowfunding per poder-se costejar un tractament privat que va aconseguir estabilitzar el càncer durant un any, però la malaltia es va tornar a descontrolar i, finalment, la va acabar matant.





Els que van conèixer a Gemma expliquen que va lluitar "una batalla llarga i renyida" contra el càncer. I, encara que no aconseguís superar la malaltia, no va perdre la batalla, esbossant un somriure fins a l'últim dia de la seva vida.