Alonso vol guanyar el Mundial de 2022: "És l'única cosa que em motiva"

Fernando Alonso està disputant la primera temporada a la Fórmula 1 després d'estar uns anys fora. En aquest primer Mundial, l'asturià assegura que vol ajudar a l'escuderia Alpine a quedar en cinquena posició. No obstant això, l'objectiu de cara a la temporada vinent és un altre i Alonso ho té clar: vol sumar el seu tercer Mundial.





Pot facilitar el seu objectiu el fet que la Fórmula 1 vagi a canviar les seves normes el proper curs. Aquest esport comptarà amb un nou reglament que obligarà a totes les escuderies a dissenyar els seus cotxes des de zero. Alpine ja treballa en aconseguir un cotxe competitiu, amb el qual Fernando pugui lluitar pel campionat.





"Per dins tinc el mateix esperit i les mateixes ambicions de competició i guanyar el tercer campionat és l'única cosa que em motiva. Però amb el temps t'adones que no tot està sota el teu control, hi ha coses contra les que potser no pots lluitar. Si no arribes, al menys ho has intentat i has estat el més a prop possible de l'tercer campionat ", assegura en una entrevista per a la BBC.





Sobre el temps que li queda a la Fórmula 1, el pilot espanyol ha dit: "Estudiaré la meva continuïtat any rere any. Primer he de gaudir de continuar en Fórmula 1 i sentir que sóc prou ràpid. Si un dia sento que no sóc competitiu, no sento el cotxe i no gaudeixo de la competició, seré el primer a aixecar la mà i donar l'oportunitat a un tipus nou, però tant de bo això no passi i pugui seguir corrent, no sé, al menys dos, tres o quatre anys. No crec que l'edat sigui un problema".