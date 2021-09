HBO Max arribarà a Espanya el 26 d'octubre

HBO Max, la plataforma streaming de Warner Bros, arribarà a Espanya el proper 26 d'octubre, avançant-se així als principals països del mercat europeu, on estarà disponible a partir de l'any vinent. En aquesta data, el servei estarà disponible també a Andorra, Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.





En 2022, HBO Max afegirà 14 territoris addicionals com a part del seu llançament global per fases: Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Hongria, Kosovo, Moldàvia, Montenegro, Macedònia de el Nord, Polònia, Portugal, Romania, Sèrbia, Eslovàquia i Eslovènia, així com altres regions que encara no s'han anunciat.





HBO Max oferirà un ampli catàleg que inclourà les llicències principals de WarnerMedia: Warner Bros, HBO, DC i Cartoon Network, així com els guardonats Max Originals nord-americans i internacionals, tot en un mateix lloc per primera vegada.





"L'arribada d'HBO Max a Europa és un moment històric", ha assenyalat el president HBO Max International, Johannes Larcher, en un comunicat recollit per Europa Press en què afegeix que "les pel·lícules i sèries de WarnerMedia com Harry Potter, Joc de trons i The Big Bang Theory són molt estimades pels fans de tot Europa, i HBO Max s'ha creat per brindar-los l'experiència de visualització més intuïtiva i adequada per veure aquestes i una àmplia gamma d'altres títols increïbles ".





"La combinació única i exclusiva del contingut icònic de Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network i Max Originals, incloent les produccions originals locals, fa possible construir una plataforma de streaming que encantarà als fans a Europa", ha afegit la responsable general d'HBO Max EMEA, Christina Sulebakk.





HBO Max estarà disponible per a nous clients més de per als existents abonats d'HBO Espanya, HBO Nordic, HBO Portugal i HBO Go (facturat directament o a través de partners de distribució).





El maig passat, HBO Max va celebrar el seu primer aniversari a Estats Units i al juny es va llançar en 39 territoris a Amèrica Llatina i el Carib, com a primera expansió més enllà d'Estats Units.