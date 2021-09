Tecnologia accessible i usable amb formació digital, imprescindibles per als 1.164 alumnes cecs i amb discapacitat visual que tornen al col·le a Catalunya

Tornada a l'escola - ONCE





Un total de 1.164 alumnes cecs, sordcecs o amb discapacitat visual greu -7.366 a tot l’Estat-, afronten dilluns 13 de setembre a Catalunya la seva #TornadaAlColle.La totalitat de l'alumnat s'incorpora a les aules en centres ordinaris, seguint el currículum oficial, en un model d'educació inclusiva amb suport dels equips d'atenció del Servei Educatiu compartit Departament d’Educació–ONCE, sota el marc del conveni de collaboració signat entre ambdues institucions.





L’accessibilitat i la usabilitat són clau





Des del Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona i els grups ACCEDO (Accessibilitat a Continguts Educatius Digitals de l’ONCE) es collabora amb el Departament d’Educació de la Generalitat i amb les editorials de material escolar per aconseguir que tant les plataformes com els continguts siguin accessibles a tot l'alumnat. Només així s'estarà complint la legislació vigent pel que fa a equitat, igualtat d'oportunitats i inclusió educativa.





Aquest curs 2021-2022, s'incorporen a les aules 1.164 alumnes.









Província Nombre Alumnes Barcelona 924 Girona 96 Lleida 45 Tarragona 99

El repte de la tecnologia





Segons Manel Eiximeno, director del CRE ONCE Barcelona, “la pandèmia ha demostrat que la tecnologia accessible i usable és absolutament necessària per l’aprenentatge dels estudiants cecs, amb sordceguesa o discapacitat visual greu. La introducció precoç de la tecnologia és imprescindible per a ells amb la finalitat d’assolir la seva competència i autonomia digital”.

Intervenció integral i individual





La tasca del mestre de suport itinerant als centres educatius consisteix en donar pautes i metodologies d’intervenció a la vegada que es gestiona les necessitats de material adaptat que puguin necessitar els alumnes en les diferents etapes educatives. Dona suport al centre educatiu, al claustre, al tutor, a l’alumne i a la seva família. És una tasca multiprofessional que es duu a terme en coordinació amb psicopedagogs, treballadors socials, psicòlegs, pedagogs, especialistes d’àrees curriculars d’especial dificultat i tècnics d’ONCE especialitzats en l’atenció a menors i joves amb ceguesa.





A Catalunya, aquest treball directe és possible gràcies a tots els professionals que configuren els diferents equips de suport específic per a l’alumnat amb discapacitat visual des de la gestió del CRE ONCE Barcelona, Servei Educatiu compartit.

Per a cada nou curs, els serveis de producció bibliogràfica de l'ONCE treballen intensament amb la finalitat que l’alumnat que utilitza el sistema de lectoescriptura Braille, pugui començar el curs amb el material curricular adaptat.

