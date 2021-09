Iceta alerta d'una "escalada" de bandes dedicades a agredir persones LGTBI

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha alertat d'una "certa escalada" de bandes dedicades a "maltractar, agredir i colpejar" a persones del col·lectiu LGTBI i ha assegurat que tots els cossos policials tenen "instruccions per vetllar per les llibertats de tots i col·lectius que estan sent objectes d'agressions ".





Iceta, en una entrevista a TVE, ha assegurat que, davant aquesta situació, el Govern revisarà les mesures per reforçar l'estratègia contra aquests delictes. "No estem davant d'una cosa normal davant la qual puguem ser espectadors, sinó que hem de ser absolutament bel·ligerants en una societat que vol garantir la llibertat i la dignitat de tots", ha justificat Iceta.





Miquel Iceta @ep





El titular de Cultura ha implicat en aquesta tasca a policies, jutges i fiscals, però també a el conjunt de la societat que "ha de rebel·lar-se contra un tipus de delictes que busquen agredir un col·lectiu molt concret, però acaben sent un risc per a tots" . "Tots som menys lliures quan la por fa niu en la nostra societat, quan hi ha persones que són perseguides per una característica concreta com la seva orientació sexual", ha indicat.





Per Iceta, "l'acumulació de casos d'aquesta 'caça al maricón' genera por i temor" i ha insistit que "quan un sector té por, és una amenaça per a tots, això va contra la convivència i cal reaccionar davant d'això" . Així mateix, ha admès que des de l'assassinat de Samuel Ruiz a la Corunya, "s'està especialment alerta contra aquests delictes i s'han de mobilitzat tota mena de recursos i també de consciència col·lectiva per intentar acabar amb aquesta xacra".





Per al titular de Cultura, "no es pot veure obligat ningú a ocultar els seus sentiments, la seva manera de relacionar-se" i el Govern "liderarà l'esforç per combatre aquests fets fins a eradicar aquests brots violents".





Així mateix, s'ha referit a "discursos molt preocupants" de dirigents de VOX en què relacionava immigració amb l'augment de la violència i ha recordat que en l'assassinat de Samuel, van ser persones estrangeres les primeres que "es van mobilitzar per defensar-lo".





APROVACIÓ LLEI 'TRANS'





Davant d'aquesta situació, Iceta ha cridat a la responsabilitat de les forces polítiques per agilitzar l'aprovació de l'anomenada Llei 'Trans' aprovada al juny en el Consell de Ministres. "Convé arribar com més aviat a l'aprovació de la llei i amb el màxim acord, jo crec que hi ha consciència de la societat i ha de haver-ho també en el conjunt de les forces polítiques per tenir instruments el més potents possible com més aviat millor", ha explicat Iceta .





El dirigent socialista ha insistit que "no és una batalla d'un col·lectiu contra uns agressors, és una batalla de el conjunt de la societat perquè els valors d'una democràcia avançada es facin realitat i evitar que la societat s'escindeixi per valors que no tenen cap sentit ".





Iceta ha animat a denunciar les agressions. "La defensa de la llibertat de vegades exigeix embolics i coratge i animo a totes les persones víctimes d'actuacions homòfobes a que ho denuncien", ha indicat Iceta. Finalment, el ministre ha animat els creadors que "són capaços de marcar pautes de conducta" perquè "ajudin a acabar amb aquesta xacra.