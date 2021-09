Mor Luis de l'Olmo als 99 anys, el creador de Don Celes

El dibuixant Luis de l'Olmo @ep







Luis de l'Olmo, el dibuixant bilbaí que va crear el personatge de "Don Celes", ha mort als 99 anys. La seva mort ha estat anunciada per El Correo, el diari digital on ha donat vida al seu famós personatge durant més de mig segle.





L'artista va néixer a Bilbao el 1922 i, tot i que va estudiar per pèrit, aviat es va passar al periodisme: primer com a reporter de successos i finalment, com a dibuixant de vinyetes.





El seu personatge més famós "Pepín de Celes" va ser creat el 1945. Es tracta d'un home amb una gran bigoti i una prominent nas a què sempre li surt tot malament malgrat les seves bones intencions.





Va fitxar per El Correo el 1969 i des de llavors, ha publicat cada dia tres vinyetes per donar vida a Don Celes, que ha acumulat fins a 25.000 tires.