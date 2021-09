La CUP convocarà protestes el dia de la taula de diàleg per ser un "instrument d'estabilització"

@EP





La CUP ha anunciat que convocarà protestes el dia que se celebri la taula de diàleg, que està previst que es reuneixi a Barcelona la setmana que ve, perquè considera que és un "instrument d'estabilització" i que només servirà per mantenir la governabilitat.





El portaveu del secretariat nacional de la CUP i exregidor de Reus (Tarragona), Edgar Fernàndez, ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa al Fossar de les Moreres de Barcelona, en la presentació dels actes de l'esquerra independentista durant la Diada de l'11 de setembre.





Ha assegurat que la formació anticapitalista farà pública més endavant la convocatòria de protesta contra la taula de diàleg, ja que per ara es desconeix la ubicació i la data exacta de la trobada.





L'objectiu d'aquesta protesta és fer "de contrapès en contra d'aquest mecanisme per generar estabilitat i mantenir la governabilitat", ha afirmat el portaveu de la CUP, la formació va donar un marge de dos anys a la taula de diàleg en el seu acord d'investidura amb ERC.





"Entenem que el diàleg ha d'estar. Però avui no estem en un procés de negociació sinó en un interès partidista per mantenir la quota de poder", ha defensat el portaveu cupaire, que creu que la taula de diàleg és una excusa per no parlar del conflicte polític i ha afegit que sense conflicte als carrers no hi haurà negociació.





La portaveu d'Arran, Marina Gispert, ha cridat a sortir al carrer i reivindicar la qual considera que és "la primera i única demanda del poble català: la independència".





DIADA DEL 11 DE SETEMBRE



En el marc dels actes de la Diada, l'esquerra independentista començarà les mobilitzacions de Barcelona a les 10.00 hores amb el seu tradicional acte d'homenatge pel 43 aniversari de la mort del militant independentista Gustau Muñoz al carrer Ferran, que comptarà amb la presència dels pares de Muñoz i també amb els pares de Guillem Agulló, militant antifeixista valencià que va ser assassinat.





A les 11.00 hores se celebrarà la manifestació juvenil que finalitzarà amb un acte polític al carrer de la Ribera, i també hi haurà col·loquis amb activistes ecologistes i sobre la llengua catalana a la plaça Comercial.





L'acte central de protesta serà la manifestació que començarà a les 18.30 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona, que continuarà per Ronda Sant Pere, passeig Lluís Companys i carrer Comercial, i finalitzarà a la plaça Comercial amb un acte polític.