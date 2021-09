Unes 15.000 persones rebran una tercera dosi de la vacuna a Catalunya

@EP





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha xifrat en unes 15.000 persones immunodeprimides les que rebran una dosi addicional de la Covid-19, en què hi ha un risc elevat que es produeixi una resposta immune inadequada a la pauta convencional de vacunació.





En roda de premsa sobre el procés de vacunació, Cabezas ha explicat que la ponència de vacunes va aprovar donar aquesta tercera dosi addicional en aquelles persones amb immunosupressió important, que aquest dimecres va el consell interterritorial.





Ha assenyalat que quan s'aprovi per part del consell interterritorial "es començarà a articular" com més aviat possible l'administració perquè es disposa de les vacunes.