Un brot de meningitis provoca uns 130 morts al nord-est de la República Democràtica de Congo

Les autoritats de la República Democràtica de Congo han declarat oficialment un brot de meningitis a la província de Tshopo, a la zona nord-est de país, després de detectar 261 casos sospitosos i que al menys 129 persones hagin perdut la vida, gairebé la meitat del total de malalts.





Les proves realitzades a l'Institut Pasteur han detectat en les mostres analitzades el bacteri Neisseria meningitidis, una de les més freqüents en aquest tipus de grans brots, i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha enviat un primer equip d'ajuda per respondre a l'emergència, per ara a la zona de Banàlia, la més afectada, i en Kisangani, la capital provincial.





Pacient amb meningitis - Recurs EP





La directora de l'OMS per a Àfrica, Matshidiso Moeti, ha recordat que "la meningitis és una infecció seriosa i un gran repte de salut pública", de manera que cal "moure ràpid" per intentar contenir el brot el més aviat possible. Més de cent pacients reben tractament en els seus domicilis o en centres mèdics de Banàlia.





La meningitis, transmesa per les vies respiratòries, afecta principalment a nadons, nens i joves. En 2016, més d'1,6 milions de persones d'entre un i 29 anys van ser vacunades en una campanya massiva duta a terme en Tshopo, que es troba dins d'un cinturó que s'estén per 26 països i que és especialment procliu a aquest tipus de brots.





Kisangani ja va patir el 2009 un altre brot, encara que llavors es van confirmar 214 malalts i 15 morts, la qual cosa implica una taxa de mortalitat considerablement inferior a la registrada ara.