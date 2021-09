Bombers atén un incident químic en una empresa de Parets

Recurs Bombers de la Generalitat - EP





Els Bombers de la Generalitat han atès aquest dimecres al migdia un incident químic en una empresa de Parets de Vallès (Barcelona), a causa del contacte entre productes fertilitzants, que no ha afectat l'exterior de la instal·lació.





En un tuit, els Bombers han explicat que han activat vuit dotacions per refredar els recipients dels productes químics, que s'han reescalfat però no han cremat.





Han rebut l'avís a les 12.32 hores i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a dues persones per irritació als ulls i a una altra per inhalació, tots casos lleus, i els gasos no han afectat l'exterior ni suposen "cap risc "per a les poblacions veïnes, han remarcat els Bombers.