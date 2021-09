Condemnat a 11 anys de presó per abusar sexualment de la filla de la seva parella des que aquesta tenia 5 anys

Audiència Provincial de Castelló @ep





La secció primera de l'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat un home a 11 anys de presó per abusar sexualment de la filla de la seva parella des que aquesta tenia 5 anys i fins 2019.





La sentència condemna a l'home per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys i li prohibeix aproximar-se a ella a una distància inferior a 500 metres i de comunicar-se amb la mateixa durant un temps superior a 6 anys al de la durada de la pena de presó imposada.





En concepte de responsabilitat civil, el processat haurà d'indemnitzar els representants legals de la menor amb 12.000 euros per danys morals i seqüeles.





La sentència estableix com a provat que l'acusat va conviure durant uns 15 anys amb la seva parella sentimental i també amb la filla biològica de la dona des que la menor tenia 3 anys, amb la qual, des que tenia 5 anys i fins al 2019, va mantenir freqüents episodis de naturalesa sexual.





Aquests episodis solien produir-se quan la seva mare no era a la casa o quan aquesta se n'anava a dormir, i tenien per escenari el llit matrimonial o al sofà de la sala, i també quan anaven a la platja sense que els acompanyés la seva mare, a l'interior del cotxe i al traster d'una de les cases.





Tals fets es van succeir fins al mes de juny de 2019, en què, per causa de ser Testimonis de Jehovà i voler batejar-per tal ritu, van convenir que no tornarien a passar. No obstant això, al gener de 2020, l'acusat va tornar a requerir la filla de la seva parella amb el pretext que coneixia alguna cosa important que l'afectava, en concret unes fotos íntimes de la mateixa.





Això va portar a la menor, que ja no volia que es repetís, a explicar el que succeïa a una amiga del centre escolar a què assistia i finalment a part del professorat de la mateixa, provocant així la denúncia dels fets.