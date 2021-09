Tres detinguts i un a presó per robar en un domicili a Terrassa

@ep





Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge 5 de setembre a tres joves --dos, de 25 i 26 anys, i un altre menor d'edat-- per un presumpte robatori amb força en un domicili de Terrassa (Barcelona), i un dels adults ha ingressat a la presó provisional.





Els fets es van produir al voltant de les 8 hores, quan la policia catalana va rebre l'avís de l'entrada en un domicili, situat al carrer Castellbisbal, i un cop els agents van arribar al lloc van trobar una finestra forçada i el pis remogut, segons han informat els Mossos aquest dimecres en un comunicat.





Els testimonis van assegurar als agents que, de matinada, van veure un jove carregant una motxilla i una clau anglesa, i sobres les 7 hores van tornar a veure-ho i es va encarar amb alguns veïns.





En el moment que els policies prenien declaracions, va aparèixer el jove i, a l'ésser identificat per un veí, va sortir fugint.





Al seu torn, un agent va veure els dos sospitosos quan intentaven fugir en un vehicle, els Mossos els van detenir a tots i en el registre del cotxe van trobar eines que s'acostumen a fer servir per forçar accessos d'habitatges.





Els tres van ser arrestats per un presumpte delicte de robatori amb força en domicilis, el menor va quedar en llibertat i els altres dos van passar a disposició judicial, quan el jutge va decidir decretar presó provisional per a un d'ells i la llibertat provisional per a l'altre.