L'actor català Jordi Rebellón que, entre altres papers, va ser conegut per donar vida a doctor Vilches a la sèrie 'Hospital Central', ha mort, segons ha donat a conèixer la Unió d'Actors i Actrius i la seva agència, Garay Talent. Segons publica Telecinco, l'actor ha patit un ictus que no ha pogut superar.





"Avui ens acomiadem amb molta tristesa del nostre estimat company Jordi Rebellón. El nostre més sincer condol als seus familiars, amics i companys de professió. Descansa en pau", assenyalen en el seu compte de Twitter la Unió d'Actors i Actrius.





@ep





"Des Garay Talent hem de comunicar la trista notícia de la mort del nostre representat i amic Jordi Rebellón. Sempre estaràs en els nostres cors. Volem enviar una abraçada enorme a tota la seva família i amics. Descansa en pau", afegeix per la seva banda en el seu perfil d'Instagram l'agència de representació d'actors, directors i guionistes, Garay Talent.





A més de 'Hospital Central' --serie per la qual va obtenir el Premi Zapping a el millor actor (2003) o Premi ATEA Millor Actor Protagonista--, Rebellón va participar en sèries com 'Mercat central' i 'Servir i protegir', 'Cuéntame com va passar ',' Estimar és per sempre ',' Makinavaja 'entre d'altres.





Rebellón també va fer teatre --va participar en obres com 'El Funeral', dirigida per Manuel M. Velasco; 'El pintor de batalles', d'Antonio Alamo o 'Don Juan Tenorio' de Joan Polanco, entre d'altres-- o cinema, amb pel·lícules com 'El desenterrament', de Nacho Ruipérez; 'Enloquecidas' de Juan Luis Iborra; 'Gal' de Miguel Courtois, 'Mal d'amors', de Carles Balaguer o 'El llarg hivern', de Jaime Camino, entre d'altres.