Un regidor de Junts de Port de la Selva compara la diputada de Cs, Anna Grau, amb una prostituta

Anna Grau @ep





Roger Pinart, el segon tinent d'alcalde del Port de la Selva i militant de JxCat ha comparat a la diputada de Cs, Anna Grau, amb una prostituta.





"Quan ja no saps si estàs al Parlament de Catalunya o en qualsevol club de la Jonquera", ha escrit Pinart compartint una foto d'Anna Grau. La Jonquera és un municipi conegut per albergar un gran nombre de prostíbuls.









El comentari, sens dubte masclista i repugnant, ha corregut per les xarxes generant indignació i sorpresa a parts iguals.





L'autor del tuit, lluny de penedir-se, ha enviat un altre missatge disculpant-se amb un to clarament jocós.









Ni la prostitució es pot utilitzar com un insult ni s'ha de jutjar a ningú per com vista. Així que Roger Pinart, si us plau, deixi de donar vergonya aliena.