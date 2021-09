Pablo Iglesias / @EP





Pablo Iglesias en exclusiva per Hora 25 de la Cadena Ser va dir que tracta de "tu" al Rei Felip VI, de manera que si "tutejar" és el que més li agrada així procedirem, a gust de consumidor i a partir d'ara serà Pablo en aquest article i per sempre.



La pluriocupació de Pablo en els mitjans de comunicació privats, als quals va "demonitzar", ha seguit la següent cascada de contractacions. Va començar anunciant col·laboració "sensata" al diari Ctxt, en una aposta per allò "seriós" a la xarxa, sense "comunar-se" amb la web de la seva directora favorita, Dina Bousselham. Cosa sobre el que els podemitas de base haurien de prendre bona nota a l'hora de decidir on es subscriuen . Perquè el que valia pel maig de 2019, sembla haver caigut en el més absolut dels oblits per a Pablo, en un redundant "fes el que jo dic però no el que jo faig, més" per a l'hemeroteca.



Seguidament es va anunciar a Pablo com el fitxatge estrella del matinal de Jordi Basté a la casa on mana el Comte de Godó. Per sense deixar-nos, espai a la digestió, co-col·laborar també en les ones, però en horari nocturn a l'Àgora de Hora25, al costat de l'expresidenta socialista, Carmen Calvo i l'exministre popular, Juan Manuel García Margallo.



Ara també ha anunciat a través del seu Twitter en ple rendiment - després de la seva revisibitlizació pública que no retorn, perquè mai va marxar, no siguin ingenuos- la seva participació en un històric i significatiu periòdic d'Euskadi, el diari Gara, a més de l'Ara a Catalunya . En un dos per un cap a la carambola mediàtica, on benvolguts lectors, a Pablo fins a la sopa ens ho trobarem, perquè per aire, mar i terra, amb els seus missatges ens embullirà de nou al seu teler i ens distraurà sense parar.





Amb aquesta doble ocupació, Pablo ha tret a passejar al cínic que porta dins , practicant una "amnèsia interessada", cap ell mateix, i permetent-se el luxe de carregar contra els que li gosin criticar, criticant el seu fitxatge en les dues capçaleres. Per a això abandera la defensa de la "llibertat d'expressió" davant dels que anomena "defensors de la censura", en un joc dialèctic de manipulació de masses, senzillet, que li surt de natural. Ell, sí, ell, Pablo el campió nacional dels "caçadors de periodistes " en un acte de pura hipocresia marca de la casa Iglesias Turrión.















Doncs bé, després que El Mundo li hagi tret a la llum les trobades en un reservat del seu restaurant peruà favorit de Madrid amb els seus sis escortes, cal aventurar-se a dir que és possible dins de la ruleta de possibilitats que l'aventura televisiva de Pablo acabi dins de TV3 i el seu programa Preguntes Freqüents . Per què ?, perquè la seva productora des de desembre de 2019 és Mediapro , la del magnat televisiu, Jaume Roures. I permetin-me la gosadia i el desvergonyiment de dir que encaixaria a la perfecció Pablo amb el seu petit espai d'entrevistes personalistes, sense haver de mirar les audiències que vindrien incorporades. Pablo cap en aquest "Late show" de debat polític creat pel Terrat com ho fan Jordi Cuixart o Pilar Rahola. És un programa català perfecte per a un cum laudem de la "crítica" com Pablo. Sense necessitat de fer grans inversions econòmiques, perquè Pablo, com a pluriempleat que és ara, podria permetre el luxe de regalar-se "gratis total" per ajudar a qui l'ha ajudat, Roures. En un avui per tu i demà per mi, entre amics, en un programa que Pablo coneix i on ja ha participat debatent amb Santi Vila fa tres anys.







Benvolguts lectors no esperin, però, que Pablo deixi de caçar en el vedat del Periodisme, perquè és molt fan de penjar les peces a casa seva, aquesta a la què es torna després de "pluritreballar" cobrant molt o poc. Serà així o Pablo cou a foc lent quelcom millor ?.





Temps al temps amb Pablo i no desesperin que no hauran d'esperar molt. Però mentrestant, diverteixin tot el que puguin i els deixin. Fins a la següent!