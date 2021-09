Es trenca el pacte entre Generalitat i Estat per ampliar l'aeroport del Prat

@Vilapress







La ministra de Transports del govern, Raquel Sánchez, en una roda de premsa aquest dimecres a la tarda ha afirmat davant els mitjans que el pacte entre la Generalitat i la Moncloa per ampliar l'aeroport del Prat "s'ha trencat".





Sánchez ha anunciat que "la inversió de 1. 700 milions d'euros que tenien previst per a treballar en el pla se suspèn", desprès de que el Govern no doni suport al projecte presentat per AENA en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) i consellers catalans anunciessin que participarien en la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport el proper 19 de setembre.





La ministra ha explicat que hi ha hagut "una pèrdua de confiança" amb l'executiu català. Segons Raquel Sánchez, és "impossible arribar a bon terme" amb una inversió d'aquesta embargadura "sense un suport nítid i sense fissures per part de la Generalitat". "Els grans projectes requereixen grans consensos", ha dit, lamentant que es perd "una gran oportunitat".





El projecte d'ampliació afecta l'espai protegit de la Ricarda, inclòs en la Xarxa Natura 2000 europea. El passat cap de setmana, el Govern va assegurar que no avalaria l'ampliació si implicava "destrossar" la Ricarda. Sánchez ha criticat els posicionaments públics de la Generalitat, que creu que ha "canviat de posició" i "no té una decisió madura" sobre l'aeroport. De fet ha admès en la roda de premsa que “les declaracions públiques tant del president de la Generalitat com del seu portaveu aquests últims dies ens han sorprès moltíssim”





Raquel Sánchez ha afegit a més que la decisió "no tindrà efectes sobre els temes que es tractin a la taula de diàleg de la setmana que ve".





COMPAREIXENÇA COMPLETA DE LA MINISTRA









ERC ES VA POSICIONAR A FAVOR DE LA MANIFESTACIÓ EN CONTRA L'AMPLIACIÓ





L'anunci de la ministra passa després que la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha de confirmar aquest mateix dimecres que membres del seu partit participarien en la manifestació convocada per al 19 de setembre contra l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, a la qual també podrien acudir fins i tot anunci "membres de Govern de la Generalitat". Vilalta ha explicat que el seu partit participarà "en aquells espais que puguin ser útils" per defensar la seva posició.





La Generalitat va aconseguir un acord amb l'Estat per invertir al Prat, però ERC s'ha desmarcat dels plans d'Aena d'ampliar la capacitat de vols de l'aeroport el tenent la tercera pista cap a l'est, la qual cosa podria afectar la llacuna de la Ricarda, espai natural protegit per la xarxa europea Natura 2000.





"Volem millorar l'aeroport del Prat i que arribin les inversions", ha insistit Vilalta, "però qualsevol millora ha de tenir en compte" tant la Ricarda com el Parc Agrari del Baix Llobregat.





A més ha instat els comuns a "mirar-se a l'espill" quan "reclamen al Govern allò que no són capaços de defensar al Govern" de l'Estat en què participen.