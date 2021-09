Puigneró indignat amb l'Estat i ERC, després de la "frenada" a l'ampliació de l'aeroport

@EP





El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, no ha trigat a respondre a la ministra de Transports de govern, Raquel Sánchez, sobre el trencament del pacte per a l'ampliació de l'aeroport del Prat.







En una roda de premsa a última hora d'aquest dimecres, Puigneró ha lamentat la decisió de l'Estat i ha explicat que "no entén aquest canvi de direcció que ha pres l'executiu ni la ministra". El vicepresident ha reivindicat que "estem davant una nova deslleialtat de govern".





El "segon" en la Generalitat ha apuntat que "una altra vegada Espanya no compleix amb Catalunya" i ha denunciat que "no inverteixen ni ens deixen invertir". Puigneró també ha acusat algunes parts dins de Catalunya de "fer populisme" i ha expressat el seu malestar i enuig per la confusió generada "per part d'alguns".





Finalment, el vicepresident ha deixat a l'aire si Podem té a veure amb l'última decisió presa pel Govern.