Puigneró sobre el Prat: "Jo no he trencat cap acord ni he dit que aniria a la manifestació"

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Infraestructures, Jordi Puigneró, ha afirmat aquest dijous que el seu departament i Junts han defensat des del principi la inversió per ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat: "No he trencat cap acord ni he dit que aniria a la manifestació".





Ho ha dit en una entrevista a Rac1 que ha recollit Europa Press, després que dimecres la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar que el Govern central suspenia la inversió de 1.700 milions d'euros destinada a l'ampliació de l'aeroport que va acordar amb la Generalitat i en referència a la manifestació en contra de l'ampliació convocada per al 19 de setembre.





"He expressat el meu malestar i el meu disgust per la confusió que ha pogut generar aquest cas, i que determinades persones, a Catalunya, hagin fet i manifestat públicament un posicionament que podia posar en qüestió" l'acord, ha afirmat Puigneró.





Ha explicat que així ho ha fet arribar al president de la Generalitat, Pere Aragonès: "Han sortit aquests dies declaracions que hi hauria persones de l'entorn del seu partit polític que anirien a la manifestació, i em semblava que no ajudava a tirar endavant aquest projecte tan important".

En aquest sentit, ha destacat que la vicepresidència ha tingut absoluta responsabilitat amb el projecte, en les seves paraules, i que "els qui no l'hagin tingut, que donin les explicacions pertinents".





Preguntat per qui no ha tingut aquesta responsabilitat, ha mantingut que el Govern central ha d'explicar per què ha frenat la inversió, quan segons ell no hi ha hagut un canvi en l'acord, i també s'ha referit a les declaracions de la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i d'"altres membres d'ERC" sobre la manifestació contra el projecte.





Malgrat la responsabilitat que atribueix als seus socis de govern en la ruptura del pacte, ha sostingut que aquestes declaracions "no poden ser una excusa" perquè el Govern central decideixi suspendre la inversió, en el que ha titllat d'un incompliment dels seus compromisos amb Catalunya.





"L'ESTAT INCOMPLEIX"



Puigneró també ha assegurat que no li consta que hi hagués crides de la Generalitat per demanar aclariments sobre l'acord que van signar amb el Govern central a l'agost, segons ha explicat la ministra Raquel Sánchez en una entrevista a Rac1.





Ha apuntat que la decisió pot tenir relació, en les seves paraules, amb divisions sobre aquesta qüestió dins el govern de coalició del PSOE i Unides Podem, i ho ha relacionat amb la visita d'aquest dijous a la Ricarda de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau: "Segurament no venien a dir que donarem suport al Govern central en aquesta matèria".





A més a més, ha assegurat que la ministra Sánchez li va comunicar la suspensió de la inversió cinc minuts abans de la roda de premsa de dimecres; tot seguit --ha dit-- ell va telefonar a Aragonès per informar-li de la decisió.





Al llarg de la jornada el Govern abordarà com procedir, ha explicat Puigneró, quan li han preguntat si és possible que el president de la Generalitat telefoni aquest mateix dijous al president espanyol, Pedro Sánchez, per mirar de reprendre la inversió..





PUIGNERÓ, INDIGNAT DESPRÉS DE LA FRENADA A L'AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT





El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, no va trigar a respondre a la ministra de Transports de govern, Raquel Sánchez, sobre el trencament del pacte per a l'ampliació de l'aeroport del Prat.







En una roda de premsa a última hora d'aquest dimecres, Puigneró va lamentar la decisió de l'Estat i va explicar que "no entén aquest canvi de direcció que ha pres l'executiu ni la ministra". El vicepresident va reivindicar que "estem davant una nova deslleialtat de govern".





El "segon" en la Generalitat va apuntar que "una altra vegada Espanya no compleix amb Catalunya" i va denunciar que "no inverteixen ni ens deixen invertir". Puigneró també va acusar algunes parts dins de Catalunya de "fer populisme" i va expressar el seu malestar i enuig per la confusió generada "per part d'alguns".





Finalment, el vicepresident va deixar a l'aire si Podem té a veure amb l'última decisió presa pel Govern.