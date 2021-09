Onze locals de Barcelona creen una xarxa de "teatres de proximitat"

Barcelona no només compta amb una excel·lent oferta de teatres públics i comercials, sinó també a una miríada de petits escenaris distribuïts per tota la geografia urbana que han desenvolupat una importantíssima tasca creativa i que permeten crear al voltant d'ells públics fidels que segueixen el seu camí sense desmai. De Sant Gervasi a Raval, de Poble Nou a Poble Sec, a l'Eixample, a Sarrià o al Poblet, tots ells es caracteritzen per un aforament reduït, una estructura empresarial i organitzativa parva i uns mitjans modestos però, alhora, per desenvolupar la seva comesa amb gran il·lusió i capacitat de renovació.





@Teatresdeproximitat





Conscients d'això i per tal d'unir esforços i produir sinergies, onze d'ells s'han reunit en una xarxa de "teatres de proximitat" sota el lema d'"On el teatre batega" (On batega el teatre) Són l'Atrium, Sala Fènix, Antic Teatre, Sala Versus Glòries, Akadèmia, El Maldà, Teatre Eòlia, La Bababadoc, Sala Flyhard, la Gleva i Tantarantana.





Avui han presentat públicament el seu projecte en un acte celebrat a la seu de la SGAE de Barcelona en què han intervingut la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, que ha expressat el suport de l'entitat empresarial catalana del món teatral a aquesta iniciativa, el director de Tres comunitat de cultura, Pepe Zapata i la representant de la xarxa de teatres de proximitat, Marina Marc.





S'ha informat dels aspectes generals de la programació de cada un d'aquests locals i també d'algunes iniciatives destacables. Potser la més útil per als espectadors sigui l'abonament de deu entrades el cost de 160 euros estarà subvencionat per l'Ajuntament a través de la seva campanya Bonus Cultura de tal manera que l'usuari només haurà d'abonar 120. Es podrà utilitzar en totes les sales amb un màxim de dues entrades en cadascuna d'elles i els abonats rebran periòdicament un butlletí amb les novetats a la cartellera.





A més, en connexió directa amb la programació dels teatres, s'organitzaran entre dues i quatre activitats trimestrals (itineraris temàtics, col·loquis, taules rodones, etc.) per complementar l'activitat dels diferents locals. Hi haurà també una nova convocatòria de textos teatrals per tal de potenciar la creació contemporània. A la de l'any anterior hi va haver 456 propostes de les 21 que van resultar seleccionades i es podran veure aquesta temporada. Cal afegir que s'han iniciat gestions de TMB per fomentar la creació d'un nou públic, oferint avantatges i promocions a través de l'aplicació JOTMBÉ, tractant de generar rotació de públic entre les sales a través de sortejos per assistir als teatres, garantint un preu especial per als usuaris del TMB, que tindran tota la informació dels espectacles disponible a l'aplicació TMB Go i connectant les parades de transport públic amb els teatres, una manera de fer-nos més visibles en el teixit de la ciutat. I, en fi, els teatres associats han anunciat la seva presència col·lectiva a la Fira de Tàrrega





www.teatresdeproximitat.cat