Michael Jackson reviu al Teatre Poliorama

"Et vull Michael". Va ser la veu d'un nen que, en un insòlit moment de silenci, va sonar amb tota la seva força a la sala de teatre Poliorama durant la funció de "I want o back", un concert d'homenatge a Michael Jackson estrenat el 2017, que està des de llavors de gira per diverses ciutats espanyoles i que per fi ha arribat a Barcelona.





"I want o back" és una antologia de les cançons més destacades del rei del pop que, malgrat la seva desaparició, ha quedat com un personatge emblemàtic recordat amb veritable passió per tots els seus seguidors. Segons el promotor d'aquest xou, Gonzalo Pérez Pastor, "ens plantegem fer un espectacle, que intentés rememorar a la icona musical més gran de tots els temps, una cosa que semblava una tasca impossible. No hi ha un sol artista que reuneixi les extraordinàries qualitats innates en Michael. A la fi vam donar amb una fórmula inèdita, valent. Vam optar per posar a dos cracs sobre l'escenari, un que canta com Michael i un altre que posa la màgia, com si fos Michael. David i Adrián. Això al principi sembla estrany, fins que ens vam adonar que era l'única fórmula possible. A més, col·laboren amb nosaltres, un gran equip de músics, ballarins i cantants per fer un tot, amb una qualitat que està al nivell que busquem. Amb això, hem aconseguit un espectacle amb moltíssima serietat, fidelitat, energia i entrega i amb un nivell artístic impressionant. Tot fet sota un respecte infinit a la figura de Michael Jackson i recordant els moments més importants de la seva carrera ".





Efectivament, la clau de l'arc la van trobar quan es van adonar que era gairebé impossible trobar algú que pogués reencarnar ni que fos en la ficció teatral a Michael Jackson. I van optar per desdoblar la seva figura. D'una banda, en la seva veu, que en aquest cas és la de David i de l'altra, la de la seva imatge, que va trobar un doble o sòsia creïble i versemblant en Adrián, un noi que imita a la perfecció el moviment en escena i aquells divertits, espasmòdics i personalíssims exercicis de virtuosíssim que Jackson realitzava amb cames i peus. Acompanya a tots dos un excel·lent cos de ball i les peces musicals són interpretades en directe per una banda de sis components.





Excusat és a dir que "I want o back" és un concert en el qual des del mateix moment del seu inici provoca una comunió perfecta entre artistes i espectadors, de tal manera es produeix un doble espectacle: el que es desenvolupa sobre l'escenari i el que té lloc paral·lelament al pati de butaques, ple a vessar d'un públic molt diferent de l'habitual del Poliorama, perquè potser la meitat de l'aforament estava format per nens i/o adolescents, molts dels quals no van poder conèixer a l'artista en vida. Va haver-hi entusiasme il·limitat, crits, aplaudiments i crits de joia en una cerimònia que va culminar amb l'ofrena simbòlica d'una flor a la admirat Michael Jackson a què volem que estigui al cel, encara que no tinguem plena seguretat d'això.