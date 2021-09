Ha arribat el final de la pandèmia o encara falten anys? Els experts responen

Uns diuen que la pandèmia ja es va acabar, uns altres que queden pocs mesos i també hi ha qui pensa que pot durar molts anys més. Saber quan acabarà aquest malson mundial és la pregunta que es fa tothom i, per això, a Washington Post han publicat un article tractant de contestar a aquesta qüestió amb l'ajuda dels experts.









Innombrables prediccions al llarg del curs de la pandèmia han resultat poc convincents. Alguns científics han renunciat a l'endevinació. Però a mesura que aprenen més sobre el coronavirus que va atorgar la Covid-19 a la humanitat, construeixen models, fan projeccions i descriuen els obstacles que queden abans que les persones puguin treure les màscares i seguir amb les seves vides.





Covid-19 - Unsplash





"Realment crec que estem en el final del joc", assegura Monica Gandhi, especialista en malalties infeccioses i professora de medicina a la Universitat de Califòrnia a San Francisco. "Els casos començaran a desplomar a mitjans o finals de setembre i, a mitjans d'octubre, estarem en un lloc manejable, on el virus és una preocupació per als professionals de la salut, però no realment per al públic en general".





Gandhi basa el seu optimisme en el fet que totes les epidèmies anteriors de virus respiratoris han acabat amb l'adquisició d'immunitat, sigui per vacunació o per infecció natural. Tot i que els virus continuen canviant, potencialment eludint les defenses de les persones, "muten ràpidament, a costa d'ells mateixos", debilitant amb el temps. Gandhi va dir que creu que la variant delta ha colpejat als Estats Units amb tanta força que aquest estiu marcarà el pic de la força d'aquest virus.





Però Gandhi adverteix que s'ha equivocat abans: el febrer de 2020, va dir que els Estats Units no toleraria una malaltia que mata 100 nord-americans al dia; la gent s'uniria per fer el que fos necessari per aturar la malaltia, encara que això mai va succeir.





La mala notícia és que hi ha massa motius per dubtar. "Estem en un moment d'incertesa, i als humans no els va bé amb la incertesa", explica Ezekiel Emanuel , professor d'ètica mèdica i polítiques de salut a la Universitat de Pennsilvània. "Dir-li a la gent que seran dos o tres anys més d'això és realment difícil, però no crec que ningú pugui sentir-se còmode amb l'estat actual, amb molts nens que acaben a l'hospital i mil morts al dia. Això no està tornant a la normalitat ".





Emanuel també assenyala que la seva bola de vidre no ha funcionat del tot: el març del 2020, va dir que el país tornaria a la normalitat al voltant de novembre de 2021. Per això, els seus amics ho van anomenar "Sr. Pessimista ". Ara, anticipa la fi de la pandèmia per a la primavera del 2022, i els seus companys no ho han tornat a titllar de pessimista.





Malgrat les disparitats en les opinions dels experts, hi ha un consens sobre la qüestió més important: les pandèmies acaben -encara que hi ha excepcions, com la malària. Només la verola ha estat erradicada eficaçment mitjançant la intervenció humana. Però moltes pandèmies es tornen endèmiques, el que significa que es transformen en una cosa que ja no és una emergència, sinó més aviat una molèstia, un fet de la vida lleig i fins i tot dolorós que la gent simplement aprèn a suportar, com la grip o el refredat comú.





La pregunta és quan i com vam arribar a aquest punt. Alguns dels epidemiòlegs i experts en salut pública més destacats de país diuen que ja estem allà, per diferents raons. "La fase d'emergència de la malaltia ha acabat", va dir Jay Bhattacharya , professor de medicina i economista de la salut a la Universitat de Stanford. "Ara, hem de treballar de valent per a desfer la sensació d'emergència. Hauríem de tractar la covid com una de les 200 malalties que afecten les persones ", assegura.





El motor fonamental que impulsa el retorn a la vida normal de Bhattacharya han estat les vacunes, "que realment protegeixen contra la mort", sentencia. "És un desenvolupament miraculós, i hauríem de celebrar-ho". En reduir les morts i hospitalitzacions, especialment per a les poblacions més vulnerables, la gent gran i les persones amb problemes de salut preexistents, "hem tingut un gran èxit i, per a mi, aquest és el punt final de l'epidèmia perquè realment no podem fer-ho millor que això ".







El virus continuarà mutant i seguirà havent-hi brots, tan estacionals com en conglomerats geogràfics, però "entrar en pànic pels números de casos és una recepta per continuar el pànic injustificat", va dir. Bhattacharya està a punt per reprendre la majoria de les activitats prepandèmiques. Recentment va fer el seu primer viatge a l'estranger, a Anglaterra, "i va ser meravellós", va dir, "fins i tot amb una màscara".





Gandhi també ha arribat a la conclusió que, malgrat l'aterridora i perillosa que ha estat la variant delta, "estem en el pic de la pandèmia perquè la variant delta està causant immunitat com un boig. Delta arriba com un huracà, però deixa molta immunitat al seu pas ". Encara que la seva ràpida propagació i el seu impacte sever en algunes persones fan por, la versió delta té un benefici ocult: fa que les variants futures siguin menys propenses a ser més letals, explica l'expert.





La Covid no desapareixerà, assegura Gandhi, però a mesura que augmenta la immunitat, el virus causarà menys mal. La gent ho acceptarà com ho ha fet amb el refredat comú o la grip.