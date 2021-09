@EP





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, s'ha mostrat "caut" sobre la decisió de pujar el salari mínim interprofessional (SMI), ja que creu que l'efecte més negatiu el tindria en els col·lectius més vulnerables i de menys valor afegit, que són precisament els que la mesura busca protegir.





Així ho ha assenyalat en un acte de la Fundació Conexus Madrid-Comunitat Valenciana amb empresaris, en què ha dit que ell "seria caut" davant la pregunta de si cal pujar o no el SMI, en un escenari en el qual el Govern central planeja fer-ho amb caràcter immediat.







Segons ha recordat Goirigolzarri, el Banc d'Espanya va realitzar recentment una anàlisi de l'impacte en l'ocupació que va tenir la pujada del salari mínim interprofessional en l'any 2019, que va concloure que la reforma del SMI va tenir un major efecte advers sobre l'ocupació dels col·lectius de major edat i una reducció més acusada de les hores treballades i del flux de creació d'ocupació per als joves.





"La conclusió a què es va arribar va ser que l'impacte global no era molt rellevant, encara que sí ho era en sectors de poc valor afegit o entre els més joves", ha resumit el president de CaixaBank, que s'ha inclinat per unes conclusions similars.





"No crec que tingués un impacte terrible, però sí en els col·lectius més vulnerables i de menor valor afegit. Si em pregunten si cal pujar-lo o no, jo seria caut", ha postil·lat.





PREVISIONS OPTIMISTES PER ALS PRÒXIMS DOTZE MESOS





Quant a les seves previsions sobre la recuperació econòmica, Goirigolzarri ha augurat que el tercer trimestre del 2021 serà "molt potent" i ha avançat la dada que la facturació de targetes està creixent a doble dígit pel que fa a 2019.





De fet, CaixaBank Research ha elevat aquest dimecres la seva previsió de creixement del Producte Interior Brut (PIB) espanyol fins al 6,3% el 2021 per la bona dada del PIB en el segon trimestre i la fortalesa que presenten els indicadors del tercer trimestre.





"La perspectiva per als propers dotze mesos és que el bon to econòmic es mantindrà", ha explicat el president del banc, qui ha destacat durant la seva intervenció que els fons del programa Next Generation EU suposen "una gran oportunitat per a l'economia espanyola "i que el seu èxit requereix d'una millora de la productivitat, amb reformes en el sistema laboral, de pensions o en les regulacions que estableixen barreres a la competència i desincentiven la creació d'empreses.





CAIXABANK NO PENSA EN PARTICIPAR EN NOVES FUSIONS





Durant l'esdeveniment, el president de CaixaBank també s'ha referit a la fusió amb Bankia, que no ha buscat únicament guanyar mida, sinó "liderar la transformació que es produirà en el sector". "La fusió és la resposta que nosaltres donem per donar suport a la societat espanyola amb el que s'acosta", ha ressaltat.





Preguntat sobre la possibilitat de participar en nous processos de consolidació, el directiu ha recordat que CaixaBank encara està immersa en la fusió amb Bankia, la integració tecnològica està prevista per al mes de novembre i l'acord laboral, pendent d'execució.





"Prou feina tenim amb això i no està en la nostra taula ni en el nostre pensament cap cosa diferent", ha assegurat.





Sobre la desinversió del FROB a CaixaBank, el president del banc ha reiterat el mateix missatge que va defensar des de la presidència de Bankia: són els accionistes els que han de decidir quan desinvertir i els gestors no han de ficar-se.