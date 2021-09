230 espanyols moren cada any per la contaminació dels incendis forestals, indica un estudi científic

"L'exposició a curt termini a les PM2 5 relacionades amb els incendis forestals es va associar amb un major risc de mortalitat. Calen mesures urgents per reduir els riscos per a la salut derivats de l'augment dels incendis forestals", conclou un equip de científics internacionals .







Roye professor de la Facultat de Xeografía i Història de la USC en una foto de Santi Alvite per a la USC





Una investigació científica recentment publicada a la revista The Lancet Planetary Health S'estima que cada any 230 persones moren a Espanya per conseqüència dels incendis forestals. En la investigació internacional participa l'investigador de la Universitat de Santiago Dominic Roye.





D'on treuen els investigadors aquesta dada? Els científics asseguren que l'exposició a curt termini a partícules d'aire que tenen un diàmetre de 2.5 micròmetres - les anomenades partícules o PM (per les seves sigles en anglès) - i que sorgeixen com a resultat d'incendis forestals, augmenten la mortalitat de la població, sobretot d'aquells que ja pateixen problemes cardiorespiratoris i de el cor.





DIMINUTESASSASSINES





El treball Mortality risk attributable to wildfire-related PM25 pollution: a global time sèries study in 749 locations recorda que aquestes partícules per la seva diminuta mida s'introdueixen en els pulmons, a través dels alvèols de les parets pulmonars i de la circulació. Aquest tipus de material particulat és més tòxic que el resultant dels incendis urbans causa de la seva composició: partícules més petites i associades a altes temperatures.





El professor Roye assegura que "és fonamental conscienciar l'opinió pública sobre els perills de la contaminació per incendis forestals, així com prendre mesures per reduir l'exposició als mateixos". En la mateixa línia, els autors se centren en la necessitat de mitigar el canvi climàtic com una forma de pal·liar aquests efectes nocius sobre la salut de les persones.







UN PROBLEMA GALLEGO?





Cal recordar que Galícia és de lluny és la comunitat autònoma amb més superfície forestal cremada. Només la província d'Ourense va sumar 499.932 hectàrees arrasades pel foc en el període entre 1996 i 2019, segons dades del Ministeri d'Agricultura.





No es tracta en tot cas d'un problema local, provincial o d'una autonomia. "La contaminació per fum de tals incendis pot estendre fins a 1.000 km de distància i s'espera que el risc augmenti a mesura que empitjora el canvi climàtic", recorden els investigadors.