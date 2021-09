Laporta es prepara per dur a Bartomeu davant la Fiscalia

@EP





El FC Barcelona es prepara per portar davant la Fiscalia a la junta directiva anterior, la de Josep Maria Bartomeu. Ho farà si l'assemblea prevista per a octubre vota a favor de l'acció de responsabilitat, cosa que Laporta està segur que passarà. Per aquesta raó, el penalista Josep Ramon Sorni treballa per recopilar informació que sigui útil en cas d'haver de presentar una causa penal contra Bartomeu i la resta de la junta.





Laporta pensa que els 487 milions de pèrdues que arrossega el club són motiu suficient per demanar a Bartomeu, a qui culpa de la situació econòmica del FC Barcelona. Així, en cas que els socis es mostrin a favor de la demanda, aquest només seria el primer pas per dur a Bartomeu davant la Fiscalia.





Després d'això, el president del club blaugrana haurà d'aconseguir que un jutjat li doni unes mesures cautelars. Per exemple, se li podria demanar al jutge que no inclogui les pèrdues fins que quedi clar si són o no responsabilitat de Bartomeu. O que suspengui l'aval, que ara és de 124.600.000, fins a aquest moment.





Ara mateix, el Barça ja no necessita aval gràcies al fet que els capitans del club s'han rebaixat el sou i, a més, Leo Messi ha marxat al PSG. Cal assenyalar que en qüestió de mes i mig, els 30 milions d'aval de Mediapro vencen. No obstant això, això no és suficient per acabar amb els problemes que preocupen a Laporta.







Portaveus del Barça, segons El Confidencial, assenyalen: "La decisió de les iniciatives estan en mans de l'assemblea. Per tant, quan se celebri, serà aquest òrgan el que dirà a la junta quina decisió cal prendre segons els comptes que es presentin. I fins llavors, no podem avançar res".





Però això no quedarà aquí, perquè Bartomeu al·legarà que les pèrdues del club no són la seva responsabilitat. Serà la Fiscalia qui hagi de decidir si hi ha delictes que s'hagin de perseguir per via penal i quina és la responsabilitat real de Bartomeu en la situació actual del Barça. A més, haurà de decidir també quina part de culpa té Laporta, que podria haver inflat els números vermells.