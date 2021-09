Maurici Lucena: "És possible tornar a analitzar l'ampliació de l'Aeroport d'aquí a cinc anys"

El president d'AENA, Maurici Llueixen / @EP





El president d'Aena, Maurici Lucena, ha plantejat aquest dijous analitzar de nou el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat "d'aquí a cinc anys, si les circumstàncies a Catalunya han canviat i hi ha un substrat polític que veu més adequada aquesta inversió".





"La inversió proposada per a Barcelona queda en suspens fins que s'obri una nova finestra d'oportunitat reguladora, que és d'aquí a cinc anys", ha afirmat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, després que aquest dimecres la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciés que el Govern suspenia la inversió de 1.700 milions d'euros destinada a l'ampliació de l'aeroport que va acordar amb la Generalitat.





Lucena ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de rebutjar i anar "deformant" a través de declaracions públiques el mateix projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona que el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, va acceptar a principis d'agost en una reunió amb el Govern.





"El dia 2 d'agost estàvem tots molt contents. Sabíem que quedava molta feina per fer, però havíem arribat a un acord", després de les anàlisis que ha assegurat que van fer de manera conjunta amb la Generalitat, el Govern i els agents locals.





Segons ha afirmat, en la reunió sabien "des del principi" d'allargar la pista del mar cap a l'est tindria afectació ambiental sobre l'espai natural protegit de la Ricarda (Barcelona), el que van tractar de minimitzar i van buscar compensar segons els mecanismes previstos en la legislació espanyola.





"Una de les parts que va arribar a aquest acord s'ha sortit. No vull fer polèmica, però només cal repassar l'hemeroteca dels darrers cinc dies sobre les opinions que el mateix Govern ha anat emetent a l'opinió pública sobre el pacte que havia assolit, dient que aquest pacte no generava consens en el si del Govern, una cosa estranya", ha dit.





Preguntat per la possibilitat que alguns consellers acudissin a la manifestació de protesta per l'ampliació, ha dit: "El que ens agafa a tots per sorpresa és la reacció de la Generalitat de Catalunya i el seu màxim representant", després de l'acceptació en nom de l'Executiu català per part de Puigneró.





"UNA LLÀSTIMA"



Per Lucena, la suspensió del projecte és "una llàstima per a Barcelona, per a Catalunya i evidentment per a Aena, que és qui proposava la inversió i qui la pagava", i ha avançat que aquest dijous la companyia penjarà en el seu web tota la informació sobre el projecte d'ampliació que va proposar, a petició de la ministra Sánchez.





Preguntat per divergències sobre l'ampliació entre el PSOE i Podem dins de l'Executiu central, Lucena ha assegurat que "l'opinió del Govern d'Espanya" era conforme.





També ha destacat que la vicepresident segona i ministra d'Unides Podem, Yolanda Díaz --que va alertar l'impacte medioambiental--, no té "competències" en aquest assumpte, i que el president, Pedro Sánchez, en cap moment s'ha manifestat en contra .





LA "BENEDICCIÓ" DEL GOVERN





En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, Lucena ha revelat que divendres hi va haver una reunió en què va participar "un representant de la Generalitat que va beneir el que a la reunió es tramitava"; de fet, després de l'anunci de suspensió de la inversió el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha defensat l'acord d'ampliació.





Segons Lucena aquest tràmit administratiu suposava el reflex regulador del pacte del 2 d'agost i, després de "la benedicció del representant de la Generalitat, a la tarda hi ha una contundent comunicació a través de Twitter de el president de la Generalitat desmarcant-se del pacte del 2 d'agost".





Lucena ha recordat que després que Pere Aragonès fixés el seu posicionament es van succeir les declaracions en contra del projecte, entre elles les de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que no va descartar que membres de l'executiu participessin en la manifestació en contra del pacte per ampliar la infraestructura: "Es qüestiona amb tanta intensitat que ho fa impossible".