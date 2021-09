Cs celebra un acte de la Diada de "denúncia de les mentides de el nacionalisme" a la història

Carlos Carrizosa @ep





El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha descartat participar en l'acte oficial de la Diada d'aquest dissabte i ha anunciat que Cs celebrarà un acte de "denúncia de les mentides de el nacionalisme" a nivell històric per commemorar el 11-S, sota el lema '11S: desmuntant el mite nacionalista'.





En roda de premsa al Parlament aquest dimarts, ha criticat el biaix nacionalista que segons la seva opinió se li ha donat a la Diada en els últims anys: "Aquests ritus que es produeixen de fort contingut nacionalista cada any serveixen per a perpetuar la memòria de successos que s'han narrat de forma distorsionada i per formar un sentiment nacionalista a la població ".





Amb aquest acte Cs vol "desmuntar les mentides de el nacionalisme per edificar el seu règim, que han estat reeixidament difoses pel sistema educatiu, els diferents governs i els mitjans de comunicació", i hi seran presents Carrizosa, la líder de Cs a l'Ajuntament de Barcelona , Llum Guilarte, i l'historiador Jordi Canal, així com entitats.





També ha assenyalat que es compleixen 4 anys de el 6 i 7 de setembre de 2017, quan es va celebrar el ple de Parlament en què es van aprovar les anomenades 'lleis de desconnexió', i ha assegurat que "allò segueix vigent, i aquestes persones segueixen influint en política i enriquint-se a costa de trepitjar els drets dels catalans ".