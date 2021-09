La ANC espera que la Diada enviï un missatge a el Govern per culminar la independència

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat que la manifestació de la Diada que convoca l'entitat a Barcelona enviarà un missatge a el Govern ja els electes independentistes per recordar-los que els qui els van donar suport a les eleccions volen que culminin el procés independentista.







Elisenda Paluzie @ep





"No estem donant un missatge a l'Estat espanyol, estem donant un missatge als nostres electes, als diputats independentistes, que tenen un repte molt complex, i som conscients, que és culminar el procés d'independència", ha recalcat en una entrevista.





Així, ha desvinculat la manifestació de l'11 de setembre de la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat, que té previst reunir-se la següent setmana, i creu que el resultat de la mobilització no tindrà cap efecte en la reunió entre governs "perquè no està enfocada a dir-li res a l'Estat espanyol, està enfocada a dir-li als governants independentistes" que segueixen mobilitzant, ja recordar-los que volen que treballin per la independència.





Ha advertit que seguiran manifestant-se el 11 de setembre per defensar la independència mentre no s'aconsegueixi, i ha destacat que la Diada d'enguany reivindica l'1-O "en un context en què s'han dit massa coses i s'ha desdibuixat el significat de l'1-O ", per posar en valor el que considera que va ser una victòria.





Des de la ANC volen ser la veu dels que van recolzar la independència l'1-O i als que opten per opcions independentistes en els comicis, "per recordar als partits polítics ia les institucions que la gent sempre ha estat aquí quan se li ha demanat que estigués , i que tenen l'obligació de fer la independència i treballar pels seus objectius polítics ".





La manifestació per la Diada arrencarà a les 17.14 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona, seguirà per la Via Laietana --en què se situa la Prefectura de la Policia Nacional- i acabarà al Parlament, en una mobilització que té per lema 'Lluitem i guanyem la independència' ( 'Lluitem i guanyem la independència').





PAPER DELS POLÍTICS





Preguntada per la participació de dirigents polítics en la manifestació, ha recordat que els parlaments de la Diada sempre van a càrrec dels líders de les entitats, i no de polítics: "Poden assistir-hi, com és benvingut qualsevol ciutadà", i ha detallat que aquest any no es preveu que tinguin un espai reservat.





Tampoc hi haurà "un paper específic" per als líders independentistes indultats, tot i que encara no està tancat l'acte, i ha recordat que els que han estat membres de Secretariat Nacional de l'ANC estan convidats, el que inclou a l'expresident de la Generalitat Quim Torra; a l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, i a el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha citat.





MARCADA PER LA PANDÈMIA





Ha destacat que la situació està marcada pel coronavirus, i ha avisat que "no seria correcte comparar aquesta Diada amb les prèvies a la pandèmia", i que la forma de mesurar l'estat d'ànim de l'independentisme no serà mitjançant la quantitat de manifestants , sinó mitjançant els missatges de les seves proclames i pancartes.





Paluzie ha subratllat que mai es fixen un objectiu pel que fa a nombre de manifestants: "També som conscients que no és una competició de rècord Guinness, i també som conscients que la pandèmia ha canviat determinades pautes de la gent".





No obstant això, ha garantit que estan treballant per ser "el màxim possible" de persones i que vetllaran també per complir les mesures sanitàries, que estan ultimant i que consensuaran amb els departaments d'Interior i de Salut de la Generalitat la setmana que ve, ha explicat .





Preguntada pel nombre d'autocars que portaran manifestants a Barcelona, ha afirmat que es veuen més afectats per la pandèmia perquè molts participants prefereixen desplaçar-se en transport privat pel coronavirus, mentre "l'ambient és molt més potent que l'any passat" en àmbits com la venda de samarretes i els voluntaris apuntats.