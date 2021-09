SCC llança una campanya per la Diada per "garantir els drets dels catalans invisibilitzats"

Societat Civil Catalana (SCC) ha llançat una campanya per la Diada de l'11 de setembre amb el lema 'reconstruïm Catalunya' ( 'Reconstruïm Catalunya'), mitjançant la qual reproduirà els punts del seu decàleg per "recuperar l'amistat civil i garantir els drets dels catalans invisibilitzats ".





Fernando Sánchez Costa @ep





La campanya, amb tanques a les quatre províncies catalanes de el 30 d'agost al 14 de setembre, pren com a imatge un castell els integrants vesteixen camises amb la senyera i amb la bandera espanyola, ha destacat l'entitat en un comunicat aquest dijous .





"Davant de la patrimonialització de la Diada que cada any realitzen els independentistes, volem recordar que Catalunya som tots, i no hi haurà normalització real fins que s'atenguin les reivindicacions dels milions de catalans silenciats pel poder nacionalista", ha subratllat el president de SCC, Fernando Sánchez Costa.





Ha defensat que "després d'una dècada perduda de confrontació i decadència, ha arribat l'hora de reconstruir Catalunya entre tots", amb els problemes socials i econòmics en el centre i assumint la pluralitat de la comunitat, ha sostingut.





"Ha quedat clar que el 'Procés' és sinònim de mal rotllo, divisió, atur i decadència econòmica. Ara és moment d'oferir una alternativa a la Catalunya estreta i malhumorada de el nacionalisme", ha afegit el president de SCC, la campanya vol llançar un missatge d'esperança, segons l'entitat.





El seu decàleg per "recuperar la millor Catalunya" passa per assegurar el respecte i la convivència entre catalans; garantir la neutralitzada ideològica de l'administració; respectar els drets lingüístics; reconèixer l'Estat de Dret com a garantia de progrés, i defensar uns mitjans de comunicació públics plurals, entre d'altres.