Esquartera a una dona gran, tira els trossos a un rierol i confessa 2 anys després

Un home ha confessat any i mig després un macabre crim que va cometre. El passat 10 de febrer de 2020, uns pescadors van trobar a Santa Fe, Argentina, el que semblava el braç d'una persona surant en un rierol.





Només 72h més tard, la policia va trobar altres sis parts del cos més embolicades en bosses, però no va poder identificar la víctima. Va ser un mes més tard quan la cosina d'una dona de 73 anys va expressar el temor que el cos esquarterat trobat per les autoritats fos de la seva familiar, de la qual no sabia res des d'aleshores.





Després de la corresponent investigació i la confirmació que efectivament es tractava d'aquesta dona, les autoritats policials van detenir un matrimoni que vivia amb ella i que ara s'enfronta a cadena perpètua. Ells mai van confessar ser culpables.





Però recentment, l'autor del crim va sol·licitar parlar amb el jutge i va confessar haver comès el crim. "Jo aquella nit estava molt borratxo. Va començar una discussió, ella va agafar un ganivet. Jo la vaig agafar del coll i se me'n va anar la mà. Mai la vaig voler matar", va confessar davant del jutge, segons La Capital.





El mitjà Meganoticias ha recaptat més declaracions: "Mai vaig voler fer res, mai vaig voler quedar-me amb la casa ni res d'això", va expressar. A més, va explicar que només ell és responsable i que la seva dona no va tenir res a veure, sinó que va ser una tercera persona la que el va ajudar a esquarterar la víctima.