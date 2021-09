Almenys deu morts a l'incendi d'un hospital per a pacients Covid-19 a Macedònia

Recurs UCI @ep





Una explosió ha provocat aquesta nit un incendi en un hospital destinat a pacients COVID19 a la ciutat de Tetovo, situada al nord-oest de Macedònia del Nord, a conseqüència del qual han mort a l'almenys deu persones i no es descarta que aquesta xifra pugui augmentar.





L'incendi s'ha declarat al voltant de les 21.00 hores (hora local) i fins al lloc dels fets s'han desplaçats equips de Bombers per evacuar els pacients de centre i atendre la resta de ferits, que han estat traslladats a la capital Skopje , tal com ha informat la cadena de televisió Alsat-M.





Aquest mateix mitjà ha apuntat també que tant el primer ministres de país, Zoran Zaev; com el ministre de Salut, Venko Filipce; el seu homòleg d'Interior, Oliver Spasovski; i altres funcionaris de Govern, s'han traslladat fins a Tetovo per conèixer de primera mà la situació a la zona.





No obstant això, al voltant del mes d'abril es va publicar un informe al respecte d'aquest centre modular en què es detallaven errors de construcció, cosa que el director econòmic de centre, Artan Etemi, va descriure com "petits errors d'infraestructura", tal com ha recollit la mateixa cadena de televisió.





"Fins ara s'ha confirmat la mort de deu persones en l'incendi, però el nombre podria augmentar. Aquest és un dia molt trist, expresso el meu més sentit condol a les famílies", ha expressat Filipce a les seves xarxes socials, que ha instat els mitjans de comunicació a no especular amb la xifra de morts, que alguns l'han establert en 14 persones.





Aquest tipus de centres sanitaris van començar a instal·lar-se al llarg del país per fer front a la pandèmia derivada del coronavirus com una oportunitat per augmentar la capacitat dels llits per al tractament de pacients. "Les construccions vagis porten molt de temps, són molt més cara i són models d'eficiència energètica", va declarar en el passat el ministre de Sanitat en defensa d'aquest tipus de centres d'atenció mèdica.