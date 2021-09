La falsa víctima homòfoba de Malasaña va denunciar per ocultar al seu nuvi pràctiques masoquistes amb dos homes

El jove espanyol de 20 anys que va denunciar falsament que va ser víctima d'un brutal atac homòfob fa uns dies al madrileny barri de Malasaña ha reconegut finalment aquest dimecres a la Policia Nacional que ho va fer a instàncies del seu nuvi, que desconeixia el que ha passat, i per ocultar que les ferides i laceracions van ser fruit d'una pràctica masoquista consentida amb altres dos homes.





Carrer de Malasaña @ep





Segons han informat a Europa Press fonts policials, el noi va afirmar que després d'aquestes pràctiques sexuals va veure la gravetat de les ferides, amb marques d'un cúter al llavi i a la natja tatuada la paraula 'maricon, i va cridar a la seva parella. Llavors, va ser el nuvi a casa seva, situada al carrer la Palma, i li va guarir laceracions. El ferit va convèncer que no cridés al Samur oa la Policia.





La falsa víctima no volia que el seu nuvi s'assabentés que li havia estat infidel amb dos homes en aquest mateix pis i per això suposadament es va inventar la versió de l'agressió de vuit homes encaputxats a la porta de casa seva. La parella li va insistir, davant la gravetat del que ha passat i enganyat, al fet que acudissin a centre de salut, on la infermera que el va assistir li va indicar que comunicaria a la policia que ha passat, seguint el protocol d'agressions.





Per això, i a instàncies també del seu nuvi, el jove va denunciar presencialment els fets davant la Policia, concretament a la comissaria Centre, situada al carrer Leganitos. Llavors, els agents van iniciar una investigació, que va consistir en investigar les càmeres de seguretat del carrer on viu, altres veïnes, fins i tot les del Metro de Tribunal.





En cap van veure rastre alguna de tanta gent encaputxada en ple estiu. A l'hora a la qual es va referir el fals denunciant, diumenge a les 17 hores, només se li veia el denunciant entrant tranquil·lament a casa seva. Els agents havien interrogat aquests dos dies a comerciants i veïns de la zona i tampoc havia escoltat res. Ni la veïna de el baix ni la de el primer van sentir ni van veure res estrany aquesta dia.





Llavors, els investigadors van analitzar el mòbil i les xarxes socials del denunciant, i van comprovar que aquest dia havia quedat per practicar sexe masoquista amb dues persones més. El jove en qüestió va assegurar en un primer moment que no coneixia els autors de la seva agressió.





Davant d'això, i les contradiccions de la denúncia inicial, els policies van cridar la tarda d'aquest dimecres de nou a la suposada víctima per acarar que el ja investigat "no quadrava" amb el que els explicava. Llavors, el jove es va ensorrar i va admetre que la història "se li havia anat de les mans" i que "només volia tapar" el que ha passat perquè no s'assabentés seu nuvi.





La Policia Nacional ja ha tancat l'atestat per enviar el cas davant la Fiscalia perquè pogués instruir i imputar-li, si així ho considerés un delicte de denúncia falsa, amb penes màximes entre sis mesos i dos anys de presó. El jove ha quedat en llibertat a l'espera de futuribles requeriments judicials.





La investigació l'ha portat la Policia Judicial de comissaria Centre i la Brigada Provincial d'Informació, concretament l'equip de delictes d'odi. En total, una trentena d'agents, que insisteixen que no tenen fitxada cap banda 'rajada' a Madrid dedicada a 'caçar' o donar pallisses a membres de la comunitat LGTBI, recalquen les mateixes fonts.