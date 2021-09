Una TikToker no vacunada que va morir de Covid-19 va passar els últims dies instant als seus seguidors a vacunar

Una influencer de TikTok no vacunada que va morir de COVID-19 va passar els seus últims dies suplicant desesperadament als seus seguidors que es vacunin perquè "no acabin a l'hospital com jo".





Megan Alexandra Blankenbiller va morir el 24 d'agost, només nou dies després d'haver fet el seu últim vídeo de TikTok que instava els espectadors a vacunar ràpidament i protegir-se del Covid-19.













El vídeo de dos minuts, que va ser filmat des del llit d'hospital de Blankenbiller i compartit amb el seu compte @atasteofalex, va mostrar a la jove de 31 anys lluitant per expressar les seves paraules quan va dir: "No hauria d'haver esperat".





"Si sabeu a el 70 per cent que vol la vacuna, feu-ho. No esperi, feu-ho", afirma Blankenbiller. "Perquè amb sort, si ho aconsegueixes, no acabaràs a l'hospital com jo, d'acord?", Sentencia.





Segons Blankenbiller, es va abstenir de vacunar immediatament perquè volia vacunar-se a el mateix temps que els membres de la seva família.





"No em vacuni. No sóc anti-vacunes", va explicar Blankenbiller en el seu vídeo. "Només estava tractant d'investigar pel meu propi compte. Tenia por, i volia que la meva família i jo ho féssim a el mateix temps. I com ja saben, és difícil aconseguir que tots estiguin d'acord en alguna cosa si la gent se sent diferent".





"Crec que va ser un error", ha afegit. Blankenbiller va començar a documentar la seva experiència amb Covid-19 el 13 d'agost, quan va compartir una publicació en TikTok d'ella mateixa asseguda en una habitació d'hospital. Ella va escriure al peu de el vídeo: "El virus em va atrapar nois. NO esperin PER VACUNAR! 'Aneu ara !!"