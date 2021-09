Detingut un veí de Castellar per estafar set ancians

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home, de 35 anys i veí de Castellar de Vallès (Barcelona), com a presumpte autor de set delictes d'estafa a persones grans que vivien soles.





La investigació va arrencar a finals de febrer després de la presentació d'una denúncia per part d'una víctima resident a Tarragona, segons ha informat aquest dijous la policia catalana en un comunicat.





Els agents van descobrir que l'entramat d'empreses del detingut, amb seus socials al Vallès Occidental, es dedicava a vendre productes terapèutics com aparells d'osmosi i desqualificadors d'aigua, entre d'altres.





El suposat estafador, que tenia antecedents per estafes similars, havia aconseguit de forma fraudulenta dades d'informació personal relacionats amb comptes bancaris, numeracions de targetes i signatures de les persones que visitaven a domicili, i cobrava suposades compres i serveis de manteniment que no s'havien fet.





Algunes de les usuàries estafades havien comprat amb anterioritat unitats a el triple del seu cost real, i en aquests casos l'arrestat gestionava l'adquisició de nous productes amb preus que podien arribar als 3.000 euros, així com per serveis que no es prestaven; una afectada que tenia càrrecs bancaris per valor de 7.800 euros.





Les víctimes eren persones d'edat avançada, que vivien soles, algunes d'elles amb recursos econòmics limitats, demència o alguna patologia que els impedia detectar que les estaven estafant.





MÉS DE MIG MILIÓ D'EUROS





Les indagacions han determinat que les empreses havien ingressat més de mig milió d'euros, malgrat que canviessin els noms de les companyies i les raons socials per dificultar el contacte en cas que les víctimes haguessin volgut reclamar.





Així mateix, els investigadors han constatat "un elevat nivell de vida" del detingut i la seva parella, de 29 anys i de el mateix municipi, que també està investigada, amb l'adquisició de diversos vehicles de gamma alta i documentació que feia sospitar de la intenció de invertir

en cases i xalets en diferents urbanitzacions.





Amb tots aquests elements, els Mossos d'Esquadra van entrar al seu habitatge i el van detenir.

Després de prestar declaració davant del jutge en funcions de guàrdia, va quedar en llibertat amb càrrecs i la seva parella haurà de comparèixer davant la justícia quan sigui requerida.