Centenars d'animals s'han fet famosos a Internet a través de vídeos i històries tendres o divertides. En aquesta ocasió, la protagonista de el vídeo viral és una òliba: en una data que es desconeix, i n una església, el cor va començar a cantar per espantar-la i que sortís de l'interior de l'edificis ... però lluny de tirar a volar, es va posar a 'ballar'.





Aviat es va difondre el vídeo de l'òliba, que va penjar l'usuari d'Tik Tok @ randomblogs99, ja que va resultar divertit veure com l'animal movia el cap d'un costat a un altre mentre el cor cantava.





No obstant això, l'experta en el tema Sam Zaira BIO repondió a través de la mateixa xarxa social per explicar el per què de l' 'ball' de l'òliba. "El cap de l'òliba és com una antena parabòlica, les orelles són asimètrics. Tenen l'oïda bastant sensible", deia per justificar que no era un ball sinó una reacció instintiva.